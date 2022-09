DGAP-News: Luigs Real Estate GmbH kauft Kuhn Center in Linden

Emittent / Herausgeber: Luigs Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Immobilien

Luigs Real Estate GmbH kauft Kuhn Center in Linden



13.09.2022 / 15:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Luigs Real Estate GmbH kauft Kuhn Center in Linden Die in Marburg ansässige Investmentgesellschaft Luigs Real Estate GmbH hat das Kuhn Center in Linden von der Alfred Kuhn OHG mit Sitz in Linden erworben. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Liegenschaft zählt zu den wichtigsten Nahversorgungsstandorten im Landkreis Gießen. Exzellente Lage Das etablierte Nahversorgungszentrum liegt in Linden unweit der Gießener Innenstadt und dem Campus Seltersberg und ist seit den 1960er Jahren ein flurierender Handelsstandort mit großem regionalem Einzugsgebiet. Im Jahr 2010 wurde das moderne Center durch einen vollständigen Neubau mit Ankermieter Kaufland entwickelt. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rund 10.000 Quadratmeter auf einem ca. 27.500 Quadratmeter umfassenden Grundstück mit 421 PKW-Stellplätzen. Die Mietfläche von Kaufland beträgt ca. 4.650 Quadratmeter, weitere Mieter des Centers sind u.a. Tedi, Ernstings Family, KIK und Apollo Optik. Die Luigs Real Estate GmbH ist eine privat geführte Investmentgesellschaft in den Bereichen Real Estate, Development und Retail. Die Gesellschaft besitzt und realisiert aktuell Immobilien in den Toplagen von Frankfurt am Main sowie im mittelhessischen Raum. Im Fokus des Unternehmens stehen bis 2024 weitere Wohn- und Gewerbeinvestments mit einem geplanten Ankaufsvolumen von ca. 100 Mio Euro.

Anlagen: Luftaufnahme des Kuhn Centers Linden (Copyright Luigs Real Estate GmbH)

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.