DGAP-News: Wegerich und Söhne AG gewinnt mit Sphene Capital ein neues Research-Haus für Münchener Sicherheitsdienstleister sdm SE (A3CM70)

Wegerich und Söhne AG gewinnt mit Sphene Capital ein neues Research-Haus für Münchener Sicherheitsdienstleister sdm SE (A3CM70)



13.09.2022 / 10:05 CET/CEST

Frankfurt/ München, 13. September 2022: Mit der Sphene Capital GmbH gewinnt die Wegerich & Söhne AG ein weiteres unabhängiges Research-Haus für die sdm SE, die im Herbst letzten Jahres an die Börse Düsseldorf strebte.



Seit mehr als einem Jahrzehnt bietet die Sphene Capital GmbH ausgewählten deutschen Small und Mid Caps hochwertiges Aktien- und Credit-Research an. Dabei ist es der Anspruch der Firmengründer, zu einem tiefgreifenden und ganzheitlichen Verständnis eines Unternehmen und der Treiber seiner Industrie zu gelangen. Dass Sphene Capital bezüglich der Qualität seiner Arbeit keine Kompromisse eingeht, dokumentiert sich nicht zuletzt am Umfang der Erststudien, der, wie auch bei sdm, durchweg über 50 Seiten liegt.



"Wir freuen uns, für die Research-Begleitung von sdm mandatiert worden zu sein", sagt Sphene Capital-Analyst Peter Thilo Hasler, und ergänzt: "Wir sind vom Geschäftsmodell von sdm überzeugt. Das Unternehmen hat sich in einer attraktiven Nische in der Position des Qualitätsführers positioniert. Als Konsolidierungstreiber und organischen Marktanteilsgewinner sehen wir sdm zu Unrecht vom Kapitalmarkt vernachlässigt, was sich in einer deutlichen Unterbewertung der Aktie niederschlägt. Wir nehmen die Aktie der sdm SE daher mit einem Buy-Rating und einem mittelfristigen Kursziel von EUR 6,70 je Aktie in die Research Coverage auf".



Die Veröffentlich des Initial Research Reports erfolgte am heutigen Dienstagmorgen vor der Eröffnung der Börsen.

