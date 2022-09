MÜNCHENER RÜCK – STEIGENDE PRÄMIEN UND ZINSWENDE BESCHEREN RÜCKVERSICHERER GLÄNZENDE AUSSICHTEN!

Werbung

Positive Signale von der Rückversicherer-Konferenz in Monte Carlo

Gute Nachrichten hatte zuletzt die Münchener Rück für ihre Investoren im Gepäck. Nach dem Auftakt zum alljährlichen Stelldichein der Rückversicherer in Monte Carlo zeigte sich Konzernvorstand Torsten Jeworrek zuversichtlich bezüglich der weiteren Preisentwicklung im Rückversicherungssektor. Da die gesamte Versicherungsbranche im vergangenen Jahr durch Überschwemmungen, Wirbelstürme und andere Großschadensereignisse unter rekordhohen Schadensbelastungen zu leiden hatte, ziehen die Prämien vor allem in der Schadensrückversicherung seit geraumer Zeit kräftig an. Angesichts der zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels dürfte dieser Trend nach Einschätzung des Managers weiter anhalten, was auch mittelfristig für weiter steigende Preise für die Abdeckung von Elementarschäden spricht. Daneben sehen viele Branchenvertreter auch in Bezug auf die nach wie vor bestehenden Risiken im Zusammenhang mit der Coronapandemie höhere Belastungen für die Assekuranzen bei den kommenden Preiserneuerungen im Rückversicherungssegment. Auch die Auswirkungen des weiter schwelenden Russland-Ukraine-Konflikts dürften für weiter steigende Preise bei der Abdeckung von Erstversicherungsrisiken sorgen. So geht die Rating-Agentur Fitch oder der schweizerische Rückversicherer Swiss Re im Zuge des russischen Angriffskriegs mittlerweile von einer Gesamtschadensbelastung von 10 Mrd. USD für die Erst- und Rückversicherungsbranche aus.

Steigende Inflation und sinkendes Angebot bei Rückversicherungslösungen treiben Preise in die Höhe!

Da sich die Kapitalausstattung vieler Rückversicherer im Zuge der Turbulenzen an den Finanzmärkten und weiter steigenden Zinsen verschlechtert hat, sahen sich viele Schwergewichte aus der Branche gezwungen, ihr Angebot zuletzt deutlich zurückzufahren. Dies dürfte die Preise für die Abdeckung von Schadensrisiken für Erstversicherer, wie die Allianz oder die AXA, nach Einschätzung der Münchener Rück ab 2023 weiter nach oben treiben. Ein weiterer Faktor, der bei der Festsetzung der neuen Rückversicherungsprämien für das kommende Kalenderjahr eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen dürfte, ist die stark gestiegene Inflation. Denn die zuletzt gesehenen Preissteigerungen verteuern auch die Schäden, welche die Erst- und Rückversicherer begleichen müssen. Daher müssen die gestiegenen Inflationsraten bei der Neuverhandlung der Rückversicherungsdeckung für das Jahr 2023 mit einkalkuliert werden, was nach Aussage von Jeworrek zu steigenden Prämienvolumina bei der Münchener Rück führen wird. Da die Nachfrage nach Rückversicherungsschutz vor allem in den Bereichen Schaden und Unfall trotz steigender Preise weiter anziehen dürfte, rechnet der Manager in diesen Segmenten bis 2024 mit einem Anstieg der Prämieneinnahmen um jährlich rund 2 bis 3 %.

Schwieriges Marktumfeld sorgt in Q2 für Bremsspuren – Jahresprognose bestätigt

Im 2. Quartal machte sich dies unter dem zuletzt deutlich eingetrübten Marktumfeld zu leiden. Zwar überraschte man im Kerngeschäft dank einer deutlich geringeren Belastung durch Großschadensereignisse positiv. Allerdings sorgte die jüngste Korrektur an den internationalen Aktienmärkten für ein deutlich rückläufiges Kapitalanlageergebnis, das im Vorjahresvergleich um fast 50 % auf 971 Mio. Euro einbrach. Da man außerdem weitere Rückstellungen in Höhe von 90 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt bilden musste, lag das bereinigte operative Ergebnis mit 763 Mio. Euro nicht nur deutlich unter Vorjahresniveau (1,55 Mrd. Euro), sondern verfehlte auch die Analystenerwartungen, die bei knapp 958 Mio. Euro gelegen hatten. Auch unter dem Strich musste die Münchener Rück einen recht deutlichen Gewinnrückgang von mehr als 30 % auf 770 Mio. Euro hinnehmen. Überraschend deutliche Verbesserungen hatte man hingegen bei den Bruttoprämieneinnahmen zu verzeichnen. Aufgrund der hohen Nachfrage vor allem im Schadens- und Unfallsegment konnte hier ein Plus von 8 % auf 15,85 Mrd. Euro verbucht werden. Da sich das operative Geschäft überraschend robust entwickelt und man auch in der 2. Jahreshälfte von einer deutlich geringeren Schadensbelastung ausgeht, zeigte sich Konzernchef Joachim Wenning trotz des schwachen Abschneidens im 1. Halbjahr optimistisch, die Jahresprognose dennoch erreichen zu können.

Münchener Rück – Branchenprimus mit starken Aussichten und moderater Bewertung!

Der weltweit führende Rückversicherer profitiert überdurchschnittlich stark von den zu erwartenden steigenden Prämieneinnahmen, vor allem in den Bereichen Schadens- und Unfallrückversicherungen. Nachdem die Schadensbelastungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und Unwettern zuletzt deutlich zugenommen haben, setzt sich die hohe Nachfrage nach Deckung entsprechender Risiken durch kapitalstarke Rückversicherer auch im Jahr 2022 ungebremst fort. Damit sollte die Münchener Rück im laufenden Fiskaljahr bei den Bruttoprämieneinnahmen nach der starken Entwicklung im 1. Halbjahr die selbstgesteckten Ziele, die eine Verbesserung von +7 % auf rund 64 Mrd. Euro vorsehen, bequem erreichen. Da man im Zuge der jüngsten Leitzinserhöhungen im Euroraum aufgrund der hohen Überschussliquidität auf deutlich höhere Zinserträge hoffen kann, hat die Münchener Rück außerdem gute Chancen auf eine nachhaltige Verbesserung beim Konzernergebnis. Entsprechend dürfte der Münchener Rückversicherer seine selbstgesteckte Jahresprognose, die einen Anstieg beim Konzernüberschuss von 2,9 auf 3,3 Mrd. Euro vorsieht, mindestens erfüllen. Nach den Aussagen zur weiteren Prämienentwicklung auf der Branchenkonferenz in Monte Carlo dürften auch die Konsenserwartungen bei der Münchener Rück weiter steigen. Aktuell rechnet der Analystenkonsens laut FactSet für 2022 mit einem EPS von 23,60 Euro, während der Gewinn je Aktie im Jahr 2023 auf 28,89 Euro zulegen soll. Mit einem KGV 23(e) von knapp 9 ist die Münchener Rück auch im Branchenvergleich sehr moderat bewertet. Auch technisch hat sich das Bild bei der Münchener Rück deutlich aufgehellt. Nachdem die Aktie zuletzt in einem schwierigen Marktumfeld über weite Strecken relative Stärke gezeigt hatte, könnte die Aktie in den kommenden Wochen das Allzeithoch bei 285 Euro ins Visier nehmen und damit den Big-Picture-Breakout ansteuern!

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Münchener Rückversicherungs AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Münchener Rückversicherungs AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 25.08.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie der Münchener Rückversicherungs AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 260,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Münchener Rückversicherungs AG an der Börse XETRA Frankfurt am 18.08.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 260,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.08.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Münchener Rückversicherungs AG am 18.08.2023 auf oder über 260,00 Euro liegen wird.

