UBS plant Dividendenanhebung

Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) plant mit einer Dividende in Höhe von 0,55 US-Dollar (ca. 0,54 Euro) je Aktie für das Jahr 2022, wie am Dienstag in Zürich berichtet wurde. Dies entspricht einer Erhöhung um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,50 US-Dollar).

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 16,38 Franken (ca. 16,94 Euro) entspricht die geplante Anhebung einer aktuellen Dividendenrendite von ca. 3,19 Prozent.

Zusätzlich geht UBS davon aus, dass die Aktienrückkäufe das gesetzte Ziel von 5 Mrd. US-Dollar für das Jahr 2022 übersteigen werden, wie am Dienstag weiter mitgeteilt wurde. Per 9. September 2022 hat UBS eigene Aktien im Umfang von 4,1 Mrd. US-Dollar zurückgekauft. Am 31. März 2022 startete die Großbank ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Mrd. US-Dollar und einer Laufzeit von zwei Jahren.

Der Bankkonzern will anlässlich der Ergebnispräsentation für das vierte Quartal am 31. Januar 2023 weitere Details zur Kapitalrückführung für das kommende Jahr bekannt geben und rechnet mit weiteren Aktienrückkäufen sowie einer progressiven Dividendenpolitik.

