Cathie Wood warnt vor Deflation und kritisiert Fed

Cathie Woods Botschaft ist klar und unmissverständlich: Die Anleger übersehen die Gefahr der Deflation, die sich bereits am Horizont abzeichnet, und die Fed begeht einen schweren politischen Fehler. Die derzeitige Situation lasse sich, so Wood weiter, nicht mit der Situation in den 70er und frühen 80er Jahren vergleichen.

Wood begründet dies damit, dass man sich damals fast 15 Jahre auf den Inflationsrausch vorbereitet habe. Davon könne heute keine Rede sein. Als Inflationstreiber galten damals der Vietnamkrieg, die explodierenden Ölpreise und das Ende des Goldstandards.

Und heute? Laut Wood haben wir nur eine 15-monatige Krise, die vor allem durch die Unterbrechung der Lieferketten als Folge der Corona-Maßnahmen verursacht wurde. Es sei ein Fehler der Fed, hier entschlossen gegen anzukämpfen.

Wood bezieht sich auf mehrere Frühindikatoren, die nur einen Schluss zulassen: Die Inflation habe ihren Höhepunkt bereits erreicht. Der Inflationsschutz Gold habe seinen Höhepunkt vor zwei Jahren erreicht und auch andere Rohstoffe – wie Holz, Kupfer, Eisenerz und Öl – sind gefallen. Sollte die Fed nun die Zinsen am 21. September erhöhen, werde das den Dollar auf neue Höchststände treiben und die Rohstoffpreise, die traditionell in Dollar bezahlt werden, werden weiter fallen. Fallende Preise treiben die Deflation voran.

Außerdem habe der PCE Core Deflator seinen Höhepunkt mit 5,3 Prozent im Februar erreicht. Hierbei handelt es sich um einen Korb mit Waren und Dienstleistungen, wie wir ihn aus Deutschland auch kennen. Es wird geschaut, wie sich die Preise dafür entwickeln. Die Inflation wird meist anhand dieses fiktiven Einkaufskorbes berechnet.

Diese Meinung teilt auch Elon Musk, der am Freitag twitterte: „Eine größere Zinserhöhung der Fed birgt das Risiko einer Deflation.“