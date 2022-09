DAX® - Rolle rückwärts

Zunächst war beim DAX® gestern alles im Lot. So konnte das Aktienbarometer die Erholung der letzten Tage bis zum Nachmittag fortsetzen. Interessanterweise haben die deutschen Standardwerte dabei das Anschlusspotenzial von 400 Punkten aus der kurzfristigen Bodenbildung ausgeschöpft und zudem die Abwärtskurslücke vom August bei 13.510/13.526 Punkten geschlossen. Im weiteren Handelsverlauf vollzog der DAX® dann allerdings einen scharfen U-Turn. Aufgrund der beachtlichen Hoch-Tief-Spanne von 380 Punkten rückt nun bereits wieder die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.215 Punkten) in den Mittelpunkt. Zusammen mit der zu Wochenbeginn gerissenen Aufwärtskurslücke (13.166 zu 13.121 Punkte) entsteht hier ein wichtiger Haltebereich, welcher heute Morgen unmittelbar unter Druck geraten dürfte. Eine weitere wichtige Unterstützung besteht in Form der alten Ausbruchsmarken bei 13.050 Punkten, die gleichzeitig als Nackenlinie der unteren Umkehr der letzten Handelstage fungieren. Entsprechend würde ein Rebreak dieser Bastion die vorangegangene Stabilisierung zunichtemachen. Auch aus den USA kommt keine Unterstützung: Während beim S&P 500® der Erholungstrend seit Juni wackelt, musste gestern alle Mitglieder des Nasdaq-100® Kursverluste hinnehmen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

