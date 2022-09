EU-Außenbeauftragter - Sanktionen schaden russischem Militär

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs schaden nach Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell dem russischen Militär deutlich.

Russland falle die Instandhaltung seiner Waffen und seiner militärischen Ausrüstung zunehmend schwer, sagte Borrell zu Abgeordneten in Straßburg am Dienstag. Grund dafür sei, dass etwa die Hälfte der russischen Technologie von europäischen Importen abhänge. Diese Einfuhren seien jedoch aufgrund der Sanktionen zum Erliegen gekommen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar haben die USA, die EU, Großbritannien und weitere Staaten gegen Russland scharfe Strafmaßnahmen verhängt.

Werbung

Die EU-Sanktionen hätten bereits "sehr ernsthafte" Konsequenzen für Moskau, ergänzte Borrell. Etwa zwei Drittel aller russischen Zivilflugzeuge könnten nicht länger fliegen, weil ihre Bauteile von westlichen Ländern stammten. Die Strafmaßnahmen verhinderten auch die Einfuhr von Ersatzteilen. Außerdem sei Russland nicht mehr in der Lage "die großen militärischen Verluste, die es erlitten habe, zu überwinden".

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Gegenoffensive Fortschritte erzielt. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die ukrainischen Truppen mittlerweile ein Gelände von 6000 Quadratkilometer besetztes Gebiet zurückerobert.

(Bericht von Sabine Siebold, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)