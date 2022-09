First Solar - Höchster Stand seit 2011

Aufgrund des erfolgreichen Tests des Basisaufwärtstrends seit Mitte 2012 (akt. bei 62,98 USD) sowie der anschließenden Rückeroberung der Schlüsselzone aus verschiedenen horizontalen Barrieren bei rund 75 USD sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 77,51 USD) hatten wir die First Solar-Aktie in einem positiven charttechnischen Licht gesehen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 15. August). Mittlerweile hat der Titel unser Kursziel in Form des Hoch des Jahres 2021 bei 123,13 USD bereits überschritten. In der Konsequenz steht die höchste Notierung (139,91 USD) seit dem Jahr 2011 zu Buche. Die Aufwärtstendenz der letzten Tage ist also absolut intakt, zumal der trendfolgende MACD jüngst sogar nochmals ein neues Einstiegssignal generiert hat. Das nächste Anlaufziel ergibt sich nun aus den Hochs der Jahre 2009/11 bei gut 160 USD. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrekturbewegung von November 2021 bis Mai 2022 (162,38 USD) unterstreicht die Bedeutung dieser Zielmarke zusätzlich. Auf der anderen Seite gibt ein Trend der derart ins Laufen kommt, Anlegerinnen und Anlegern stets auch die Gelegenheit, Stopps technisch sinnvoll nachzuziehen. Im konkreten Fall ist das Hoch vom Januar 2021 (112,50 USD) als Absicherung prädestiniert.

First Solar (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart First Solar

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.