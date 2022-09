Frankreich senkt Wachstumsprognose für 2023

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die französische Regierung senkt ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2023.

Sie sehe aber keine Notwendigkeit, ihr Defizitziel zu ändern, erklärte Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag. "Wir halten an einer positiven Prognose fest, aber wir passen sie an, um die Realität der internationalen Situation, die Spannungen auf dem Energiemarkt und die Schwierigkeiten unserer Handelspartner zu berücksichtigen". Das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone werde sich nun von geschätzten 2,5 Prozent in diesem Jahr auf ein Prozent im nächsten Jahr abschwächen. Die vorherige Prognose lag bei 1,5 Prozent.

Auch nach der Anpassung der Erwartungen steht Frankreich in starkem Kontrast zu Deutschland, wo zwei der wichtigsten Wirtschaftsinstitute letzte Woche prognostizierten, dass die größte europäische Wirtschaft im nächsten Jahr schrumpfen wird.

(Bericht von Leigh Thomas, geschrieben von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)