Iran und Usbekistan wollen Zusammenarbeit im Energiesektor vertiefen

TEHERAN/TASCHKENT (dpa-AFX) - Der Iran und Usbekistan haben eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Industrie vereinbart. Beide Staaten unterzeichneten in der usbekischen Hauptstadt Taschkent insgesamt 17 Kooperationsabkommen und Absichtserklärungen, wie Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch berichtete. Enger zusammenarbeiten wollen die Staaten auch in den Bereichen Landwirtschaft, Sport und Kultur.

Irans Präsident Ebrahim Raisi war am Mittwoch für ein Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Usbekistan eingetroffen. Teheran hatte zuletzt unter der Regierung Raisi für eine Mitgliedschaft in der Organisation geworben. Auf dem Gipfel soll die Aufnahme des Irans in die Organisation abgeschlossen werden. Nach Spannungen mit dem Westen und Streit über Irans Atomprogramm hat das Land seine Außenpolitik neu ausgerichtet. Um westliche Sanktionen zu neutralisieren, wirbt Teheran vor allem bei China und Russland um ökonomische und militärische Kooperation./arb/DP/ngu