Silber - Wichtige Daten machen Mut

Auf vielfachen Wunsch analysieren wir heute mal wieder den Silberpreis. Besonders lohnenswert ist derzeit ein Blick auf den Wochenchart des Edelmetalls. So kann sich die Korrektur seit Februar 2021 im langfristigen Kontext immer noch als klassische Flagge herauskristallisieren (siehe Chart). Auf Basis der unteren Flaggenbegrenzung (akt. bei 17,83 USD) hat der Silberpreis zuletzt die Kurve bekommen. Diese Entwicklung schlägt sich auch in verschiedenen Indikatoren nieder. So arbeitet der trendfolgende MACD auf historisch niedrigem Level an einem neuen Einstiegssignal. Einen Schritt weiter ist da bereits der RSI, der sowohl das Kaufsignal als auch eine positive Divergenz bereits ausgeprägt hat. Bemerkenswert sind noch die jüngsten CoT-Daten: Erstmals seit langem verfügen die „wissenden Commercials“ über eine Netto-Longposition. In der Summe stehen die Zeichen auf Erholung beim Silberpreis. Doch für einen echten charttechnischen Befreiungsschlag bedarf es einer Rückeroberung der massiven Widerstandszone bei rund 21 USD. Hier fällt der Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 20,69 USD) mit einem Fibonacci-Level (20,83 USD) und verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten zusammen.

Silber (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

