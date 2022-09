Taiwan empfängt ausländische Vertreter in Washington für China-Sanktionen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der De-facto-Botschafter Taiwans in den USA, Hsiao Bi-khim, hat bei einem unangekündigten Treffen mit etwa 60 internationalen Vertretern in Washington für Sanktionen gegen China geworben.

"Es ist wichtig, dem Tyrannen zu zeigen, dass wir auch Freunde haben", sagte Hsiao am Dienstag zu den Abgeordneten, die laut einer von Reuters eingesehenen Gästeliste aus Ländern wie Großbritannien, Australien, Kanada, Indien, Japan, Litauen, der Ukraine, Neuseeland und den Niederlanden kamen. "Wir wollen den Tyrannen nicht provozieren, aber wir werden uns auch nicht seinem Druck beugen", erklärte Hsiao. Es wird erwartet, dass die Gruppe, die aus Mitgliedern der Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) besteht, eine Verpflichtung unterzeichnen wird, um "eine größere Abschreckung gegen militärische oder andere Zwangsmaßnahmen" der Volksrepublik China (VRC) gegen Taiwan zu ergreifen, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der Reuters vorliegt.

Hsiao begrüßte auch zwei Vertreter der Ukraine auf der Veranstaltung im taiwanesischen Diplomatenhaus "Twin Oaks" in Washington. Russlands Einmarsch in der Ukraine hatte die Besorgnis verstärkt, dass die Regierung in Peking versuchen könnte, die Insel mit Gewalt einzunehmen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. "Wir hoffen sehr, dass die internationale Gemeinschaft der Ukraine beisteht und auch Taiwan... dass wir gemeinsam weitere Aggressionen aus China verhindern können", sagte Hsiao.

Die USA erwägen Insidern zufolge ein Sanktionspaket, um China von einer Invasion in Taiwan abzuhalten. Auch die Europäische Union steht unter diplomatischem Druck aus Taiwans Hauptstadt Taipeh, dasselbe zu tun.

(Bericht von Michael Martina und David Brunnstrom, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)