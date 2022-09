Zinssorgen bremsen Dax - Kion stürzen ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Aus den USA herübergeschwappte Zinsängste sorgen für anhaltend trübe Stimmung am deutschen Aktienmarkt.

Der Dax fiel am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 13.135 Punkte, nachdem die Wall Street nach Inflationsdaten deutlich nachgegeben hatte. "Die jüngsten und deutlichen Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank scheinen noch nicht die erhoffte Wirkung zu haben", sagte IG-Marktanalyst Christian Henke. "Und aus diesem Grund haben die Marktteilnehmer nun Angst vor einer noch größeren zinspolitischen Kelle." Im Tagesverlauf dürften die US-Erzeugerpreise weiteren Aufschluss über den Kurs der Notenbank Fed liefern.

Der Gabelstapler-Hersteller Kion vergraulte die Investoren mit seinen Prognosen. Die Aktien brachen um mehr als 19 Prozent ein. Kion zufolge belasteten Störungen in den Lieferketten das Ergebnis im dritten Quartal. "Eine Gewinnwarnung war erwartet worden, aber nicht in diesem Ausmaß", sagte ein Händler. Die Margen würden sehr wahrscheinlich unter Druck bleiben, da die Firma nicht in der Lage sei, die höheren Kosten bei langjährigen Projekten an die Kunden weiterzureichen.

Auf Talfahrt gingen auch die Aktien von About You, die mehr als neun Prozent absackten. Der Online-Modehändler hat die Kaufzurückhaltung infolge der Inflation zu spüren bekommen und daher seine Jahresziele eingedampft.

