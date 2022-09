Armenien gibt Waffenruhe mit Aserbaidschan bekannt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tiflis (Reuters) - Nach dem Wiederaufflammen der schweren Kämpfe zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien haben sich die beiden Länder auf eine Waffenruhe verständigt.

Diese sei seit mehreren Stunden in Kraft, sagte der Sekretär des armenischen Sicherheitsrates, Armen Grigorjan, am Donnerstag im armenischen Fernsehen. "Dank des Engagements der internationalen Gemeinschaft wurde eine Vereinbarung über eine Feuerpause erzielt." Von Aserbaidschan lag zunächst keine Bestätigung vor. Das armenische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, dass der Beschuss in den Grenzgebieten eingestellt worden sei.

Werbung

Beide Seiten machen sich gegenseitig für die erneuten Zusammenstöße verantwortlich. Die Gewalt war am Dienstag entlang der armenischen Grenze zu Aserbaidschan ausgebrochen. Aserbaidschan beschuldigte Armenien, seine Armee-Einheiten mit Mörsern und Artillerie zu beschießen. Dagegen warf der armenische Präsident Paschinjan laut der Nachrichtenagentur Tass dem Nachbarland vor, die Kämpfe begonnen und einige Gebiete besetzt zu haben. Vor zwei Jahren hatten die beiden ehemaligen Sowjet-Republiken einen sechswöchigen Krieg geführt. Im Zentrum des Konflikts steht die Region Bergkarabach, die zwar mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird, aber auf aserbaidschanischem Gebiet liegt.

(Bericht von Gabrielle Tétrault-Farber, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)