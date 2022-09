Holzmann (EZB) - Zinsen werden in einem Jahr höher sein

Wien (Reuters) - EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann geht davon aus, dass die Zinsen in einem Jahr höher sein werden als jetzt.

Wo genau der Leizins liegen werde, könne er nicht sagen, sagte der Gouverneur der Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Mittwochabend zum ORF. Er werde "sicherlich höher sein wie jetzt". Der Weg dorthin werde davon abhängen, wie sich die Preisentwicklung in den nächsten Monaten gestalten werde. "Wenn die Preisdynamik weiter so stark ist, wird unsere Entschlossenheit stärker sein und die Zinsen stärker erhöht werden. Wenn es weniger ist, werden wir weniger Zinsen erhöhen müssen".

Werbung

Holzmann räumte ein, dass die Inflation "systematisch unterschätzt" worden sei. Seit Dezember habe es Maßnahmen gegen die Teuerung gegeben, aber keine Zinserhöhungen. "Ja, man hätte früher mehr machen können", sagte das EZB-Ratsmitglied. Der Angriff von Russland auf die Ukraine habe man aber nicht vorhersehen können. In den USA sei die Inflation trotz früherer Eingriffe ähnlich hoch.

Die Teuerung wird nach Worten des Notenbankers wohl noch weiter ansteigen. "Nicht gigantisch, aber doch", sagte Holzmann. Die genauen Zahlen würden aber erst im Oktober veröffentlicht. In Richtung zwei Prozent wird die Inflation nach Einschätzung der EZB Ende 2024 gehen. Die Prognose für Österreich sei etwas weniger optimistisch. Sollte es im vierten Quartal zu einer Stagflation kommen, wäre dies nach Worten von Holzmann nur ein "Durchhänger". "Der Rest der Wirtschaftsentwicklung wird dann wieder gut verlaufen".

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)