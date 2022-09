Kurioser Wahlkampf in Italien: Außenminister 'fliegt' durch Trattoria

NEAPEL (dpa-AFX) - Italiens Außenminister Luigi Di Maio hat mit einem Wahlkampfauftritt in einem Restaurant in Neapel für Aufsehen gesorgt. Der 36-Jährige ließ sich am Mittwoch in einer für ihr wildes Treiben bekannten Trattoria von den Kellnern hochheben und mit ausgebreiteten Armen - an einen Engel oder Vogel erinnernd - durch das Lokal tragen. Dazu lief der Song "Time of my life" aus dem Kultfilm "Dirty Dancing", wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist.

Die Trattoria "da Nennella" wurde mit ihren Feiern, extrovertierten Kellnern und just jener Hebefigur, die die Angestellten häufig bei jungen Frauen vollführen, über Neapel hinaus bekannt. "Man wird dort von den Mitarbeitern gleich mit eingebunden", sagte Di Maio danach, der eineinhalb Wochen vor der Wahl in seinem Wahlkreis Neapel unterwegs war und kurz in dem Restaurant vorbeischaute.

Von den politischen Gegnern bekam Di Maio, der in einem Bündnis der Mitte-Links-Allianz zu den Wahlen am 25. September antritt, prompt Häme: Matteo Salvini, der Chef der rechtspopulistischen Lega, verglich Di Maio mit Biene Maja; der Zentrumspolitiker Carlo Calenda twitterte ein Bild der Aktion und schrieb dazu nur: "Der Außenminister der Republik Italien. Ende."

Prognosen zufolge steht der Mitte-Rechts-Block, dem Salvini angehört und der von Giorgia Meloni und der nationalistischen Partei Fratelli d'Italia angeführt wird, vor einem deutlich Sieg bei der Wahl./msw/DP/ngu