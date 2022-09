Original Group dehnt ihre Temptation Resorts-Marke auf Miches, Dominikanische Republik, aus

Zum ersten Mal wählt die mexikanische Hotelgruppe einen Hotelbetrieb in einem anderen Land: Miches im Nordosten der Dominikanischen Republik, das nächste große Urlaubsziel der Insel

Der mexikanische Hotelbetreiber Original Group baut auf dem großen Erfolg seiner Marken auf und führt seine Marke Temptation Resorts in der Provinz El Seibo in der Dominikanischen Republik ein, genauer in der idyllischen Bucht von Miches. Die Eröffnung seiner exklusiven Hotels für Erwachsene, nämlichTemptation Miches Resort und Temptation Grand Miches Resort, die insgesamt 496 Zimmer und eine Investition von über 190 Millionen US-Dollar umfassen, ist für den 1. Oktober 2022 vorgesehen.

Temptation Miches Resort wird 382 Suiten bieten und Temptation Grand Miches Resort, ein exklusiveres und luxuriöseres Objekt mit 114 Suiten, wird mit Entertainment-Bereichen sowie im Preis inbegriffenen Annehmlichkeiten ohnegleichen aufwarten, alles in einer idyllischen und neuen Umgebung. Das Temptation-Erlebnis ist ein Konzept, das einen großartigen Ruf erworben und die Original Group zum führenden Anbieter von Urlaubserlebnissen ausschließlich für Erwachsene in Mexiko und bald in der Dominikanischen Republik befördert hat.

Das Werteangebot zieht Reisende mit anspruchsvollem Geschmack an, die einen außergewöhnlichen Urlaub in der Dominikanischen Republik suchen.

Karim Rashid, der preisgekrönte ägyptisch-kanadische Innenarchitekt, war mit dem Konzept beider Hotels beauftragt. Seine Raffinesse in moderner Kunst und sein unverkennbarer Stil prägen die Bereiche des Temptation Miches Resort und des Temptation Grand Miches Resort, während die Bogen des gesamten architektonischen Projekts auf den international bekannten mexikanischen Architekt, Jorge Borja, zurückgehen. Beide Hotels sind von der wunderbaren Pflanzenwelt und dem unberührten Strand von Miches umgeben.

Erstmals dehnt die Original Group ihre Temptation-Hotelmarke über die Grenzen von Mexiko hinaus aus und wählt dafür den Nordosten der Dominikanischen Republik, Miches, ein Paradies mit weißen Sandstränden, Bergen und kristallklarem warmem Wasser. Diese Enklave vermittelt ein unvergleichliches Gefühl von Privatsphäre, ist jedoch nur 90 Minuten vom internationalen Flughafen Puntacana entfernt und bietet ausgezeichnete Flugverbindungen zu Zielen in aller Welt.

Die Bauarbeiten für die zwei Anlagen, Temptation Grand Miches Resort und Temptation Miches Resort, wurden durch einen offiziellen Spatenstich unter Anwesenheit des Präsidenten der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, am 4. September 2020 eingeläutet.

