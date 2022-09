S&P 500® - Trendlinie im Feuer

Die zwischenzeitlichen Kursgewinne vom September haben die US-Standardwerte binnen kürzester Zeit wieder aufgezehrt. So wurde das jüngste Aufwärtsgap durch eine spiegelbildliche Kurslücke (4.084 zu 4.037 Punkte) unmittelbar gekontert. In der Konsequenz entsteht ein Verkaufsmuster in Form eines sog. „island reversals“. Aufgrund dieser Formation steht nun auch der Erholungstrend seit Juni (akt. bei 3.950 Punkten) zur Disposition (siehe Chart), dessen Bruch für den nächsten Nackenschlag sorgen würde. Erschwerend kommt hinzu, dass dann die gesamte Verschnaufpause der letzten Monate letztlich als „bearishe“ Flagge zu interpretieren wäre. Ein abgeschlossenes Konsolidierungsmuster impliziert wiederum eine Belastungsprobe des bisherigen Jahrestiefs bei 3.637 Punkten. Eine wichtige Rolle spielt auch der MACD. So ist der Trendfolger zuletzt an seiner Signallinie gescheitert und hat sofort wieder Fahrt nach Süden aufgenommen. In der Vergangenheit war das oftmals ein Indiz für einen neuen Abwärtsimpuls. Charttechnisch ist für einen echten Befreiungsschlag ohnehin eine Rückeroberung der Schlüsselzone aus den horizontalen Marken bei rund 4.200 Punkten, einem Fibonacci-Level (4.213 Punkte) und der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.266 Punkten) notwendig.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

