Scholz - Expertenkommission Wärme/Gas soll im Oktober Vorschläge machen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung setzt eine Expertenkommission ein, die rasch Vorschläge zu den hohen Wärme- und Gaskosten vorlegen soll.

Das Gremium soll im Oktober Ergebnisse erzielen, wie die gestiegenen Kosten gesenkt und die Folgen der hohen Inflation für Firmen und Verbraucher abgefedert werden könnten, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag nach der zweiten sogenannten Konzertierten Aktion mit Gewerkschaften und Arbeitgebern. Die Tradition der Sozialpartnerschaft habe in Deutschland schon häufig aus Krisen herausgeholfen. "Deshalb ist es gut, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen an einem Strang ziehen."

Der Kanzler betonte, dass die Koalition mit ihren jüngsten Maßnahmen insgesamt Entlastungen über rund 95 Milliarden Euro auf den Weg gebracht habe. Scholz bekräftigte das Angebot der Bundesregierung, zusätzliche Zahlungen von Betrieben für die Belegschaft von bis zu 3000 Euro von Steuern und Sozialabgaben zu befreien, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich darauf verständigten. Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger begrüßte dies, betonte aber zugleich, nicht alle Unternehmen könnten diese Einmalzahlungen leisten. "Viele Betriebe stehen gerade am wirtschaftlichen Abgrund." Diese Zahlungen müssten deshalb freiwillig und flexibel sein.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi sagte, die Gewerkschaften würden dazu mit den Arbeitgebern praxisgerechte Lösungen finden. Sie forderte schnelle Entscheidungen, um eine Pleitewelle, Strukturbrüche und Beschäftigungsverluste zu verhindern. Es sei gut, dass die Kommission bereits Ende Oktober Ergebnisse vorlegen werde. Wichtig sei vor allem, die Menschen noch stärker bei den hohen Energiekosten zu entlasten. Geleitet werden soll die Expertenkommission von Industrie-Präsident Siegfried Russwurm, der Wirtschaftsweisen und Energieexpertin Veronika Grimm und Michael Vassiliadis, dem Chef der Gewerkschaft IGBCE.

Bereits Anfang Juli hatte Scholz Gewerkschaften, Arbeitgeber und Wissenschaftler nach dem Vorbild der Konzertierten Aktion des früheren SPD-Wirtschaftsministers Karl Schiller 1967 eingeladen. Im November soll es ein drittes Treffen geben. Ziel der Beratungen ist es, die Belastungen durch Inflation und Energie-Krise abzumildern. Die Jahresteuerung in Deutschland lag im August bei durchschnittlich 7,9 Prozent. Mit Auslaufen des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets befürchten Fachleute, dass die Inflation Ende des Jahres Richtung zehn Prozent oder sogar darüber klettern könnte.

