DAX: Furcht vor Abschwung

Kaum ein Tag vergeht zuletzt ohne negative Nachrichten für die Wirtschaft und Gesellschaft. Erstaunlich fest hat sich entsprechend der Deutsche Aktienindex DAX präsentiert, allerdings läuft die Zeit für das Barometer nun ab.

Ausgerechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Investoren in Sorge versetzt, nachdem das Institut eine Rezessionswarnung ausgesprochen hatte. Noch nicht einmal zaghaft positive Konjunkturdaten aus China konnten einen weiteren Wertverlust des heimischen Leitbarometers verhindern.

Eine entsprechend negative Chartlage hat sich im heutigen Handelstag durch den Bruch eines seit Anfang Juli bestehenden Aufwärtstrends eingestellt, dies könnte nun unmittelbare Rückfallrisiken zurück auf die aktuellen Monatstiefs bei 12.603 Punkten zur Folge haben, darunter müsste mit einem Test der Jahrestiefs bei 12.390 Punkten gerechnet werden. Ein bullisches Szenario kann dagegen derzeit nicht abgeleitet werden.

Weitere Wirtschaftsdaten stehen heute nur noch aus den USA an und werden ab 16:00 Uhr mit dem Konsumklima der Uni Michigan per September (vorläufig) fortgesetzt. Um 21:30 Uhr steht der wöchentliche Commitments of Traders (COT) Report auf der Agenda, letzte planmäßige Nachricht wird um 22:00 Uhr mit den Nettokapitalzuflüssen in die USA per Juli veröffentlicht.