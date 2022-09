Inflation, steigende Zinsen, wachsende Rezessionsängste | Eure Fragen, unsere Antworten!

Tonproblem mit Dr. Stephan 3 Minuten nach Start behoben!



Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Anleihen und Aktien, und warum blickt die Wall Street so besorgt auf die inverse Zinskurve? Wie kommt eine inverse Zinskurve zustande, welche ist die Wichtigste und was sagt sie aus, über das Risiko einer Rezession? Darüber spreche ich mit Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, mit Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE Kapital, und mit Michel Vernier, Leiter Anleihestrategie der Barclays Private Bank in London.



