MDAX: Wie wird wohl diese Woche enden?

Der kleinere Bruder des DAX-Index MDAX muss erneut auf eine sehr verlustreiche Woche zurückblicken, innerhalb dieser die Jahrestiefs angesteuert wurden. Was wird wohl die nächste Woche bringen?

Wie es derzeit ausschaut, ist es um den MDAX nicht gerade zum Besten bestellt, die äußerst bärische Wochenkerze impliziert unmittelbare Vorbereitungen für einen Durchbruch auf der Unterseite, der nicht folgenlos bleiben dürfte.

Abschläge auf 23.302 Punkte und darunter 21.918 wären am Ende dieser Handelswoche bei einem Schlussstand unterhalb von 24.515 Punkten vorprogrammiert. An ein bullisches Szenario ist in diesem Fall kaum zu denken, zumal die europäische Wirtschaft sehr viel stärker unter Druck steht als vergleichbare Volkswirtschaften.

Um auch für die Gegenseite gewisse Anhaltspunkte für ein Long-Szenario zu liefern, gilt aus technischer Sicht erst ein Kurssprung mindestens über 28.350 Punkte. In diesem Fall könnte der MDax mithilfe der internationalen Aktienmärkte aufwärts tendieren, allerdings bleibt die Nachhaltigkeit eines derartigen Anstiegs äußerst zweifelhaft.