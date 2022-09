Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Coronapolitik der Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Coronapolitik der Bundesregierung:

"Die Unterstützung bröckelt, und Lauterbach trägt dafür die Hauptverantwortung. Die Bundesregierung konnte sich bislang immer auf den Rückhalt in der Bevölkerung für ihren Coronakurs verlassen. Ja, es gab lautstarke Proteste. Aber die allermeisten ließen sich impfen. Und die allermeisten hielten sich an die Regeln. Diese Folgsamkeit ist vermutlich noch nicht aufgebraucht, aber Berlin muss sich jedes Mal um sie bemühen. Dafür ist es essenziell, dass der Kurs der Regierung nachvollziehbar ist. Der jetzige Coronakurs hat aber keine überzeugende Botschaft mehr. Er ist zu einem kleinteiligen Geflecht aus Regeln und Ausnahmen mit Begriffen wie Winterreifen und Schneeketten geworden, das sich zum Teil sogar widerspricht. Warum gibt es eine Maskenpflicht in Fernzügen, aber nicht in Fliegern?"/ra/DP/ngu