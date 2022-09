Rohstoffe: US-Inflationsdaten lassen Gold abstürzen

Die Chancen für eine Verschnaufpause am Ölmarkt sind gut, wenn weder die Fed noch Chinas Regierung zu unerwartet harten Maßnahmen greifen. An den Metallmärkten geben die Marktbilanzdaten Aufschluss darüber, welche Folgen die Energiekosten auf der Produktionsseite haben. Eine stärker fallende Produktion dürfte vor allem den Zinkpreis stützen. Am Goldmarkt dürfte eine Zinsanhebung der Fed um 75 Basispunkte durchgewunken werden.

Wochenausblick: Harte Fakten für Metalle

Der Preis für ein Barrel Brentöl hat sich nach dem Rutsch unter 90 USD wieder auf 95 USD erholt. Geholfen haben die westlichen Regierungen, die sich bezüglich einer schnellen Wiederaufnahme des Atomabkommens mit dem Iran skeptisch zeigten. Zudem stuften die großen Energieagenturen ihre Nachfrageprognose kaum zurück. Kurzfristig dürfte der Preis bei 95 USD verharren, was die OPEC+ wohl von Produktionskürzungen abhalten würde. Niedriger Preise sind wohl nur zu erwarten, wenn die Fed die Zinsen noch stärker anhebt oder es zu neuerlichen Anti-Corona-Maßnahmen in China kommt, wodurch die Nachfrage in einem der beiden wichtigsten Verbrauchmärkte abgebremst würde.

An den Metallmärkten schaut man auf die neuen Marktdaten der International Study Groups und des World Bureau of Metal Statistics. Am Aluminium- und am Zinkmarkt ist von besonderem Interesse, wie stark die Produktionsausfälle zu Buche schlagen. Die IAI-Daten dürften zeigen, wie stark die Aluminium-Produktion in Europa wegen der hohen Energiekosten gefallen ist. Erste Zahlen aus China zeigten, dass die Aluminium-Produktion zumindest dort trotz hitzebedingter Stromrationierungen stark blieb (siehe unten). Auch am Zinkmarkt ist das Angebot laut ILZSG deutlich gefallen. Bisher hatte dies die ebenfalls geschrumpfte Zinknachfrage ausgeglichen, sodass der Markt bislang weiter überversorgt war. Nun droht die Versorgungslage sich jedoch zu verschlechtern, was den Zinkpreis stützt.

Am Goldmarkt richtet sich der Blick kommende Woche auf die FOMC-Sitzung. Die höher als erwarteten US-Inflationsdaten hatten den Goldpreis im Zuge der anziehenden Zinserhöhungsspekulationen unter die Marke von 1700 USD die Feinunze stürzen lassen. Erhöht die Fed ihre Zinsen um mehr als 75 Basispunkte, droht ein weiteres Abrutschen. Dabei kommt es aber nicht nur darauf an, wie schnell die Notenbank kurzfristig ihre Zinsen erhöht, sondern auch darauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie bei einem hohen Zinsniveau bleibt. Sollte der Markt im Zuge der Sitzung kurzfristig höhere Zinsen einpreisen, aber dafür Zinssenkungen aufgrund von Rezessionsängsten kommendes Jahr vorziehen, dürfte der Goldpreis weniger stark leiden. Mittelfristig sehen wir weiterhin Erholungspotenzial, da wir davon ausgehen, dass die Fed nächstes Jahr ihre Zinsen als Reaktion auf eine schrumpfende Wirtschaft wieder leicht senken wird.

Energie

Am Ölmarkt hatten die meisten Nachrichten der Woche nur eine geringe Halbwertzeit: Spekulationen über ein baldiges Wiederauffüllen der Strategischen Reserven in den USA ab einem Preis von 80 USD wurde seitens der US-Energieministeriums schnell der Wind aus den Segeln genommen. Auch der drohende Bahnstreik im US-Güterverkehr, der auch am Ölmarkt für Unruhe gesorgt hatte, ist vorerst abgewendet. Es bleiben die neuen Prognosen von OPEC und IEA, die aber letztlich größtenteils eine Bestätigung der alten waren und damit auch keine Neueinschätzung am Markt erforderten. Die IEA erachtet den Ölmarkt in der zweiten Jahreshälfte als überversorgt an: Das Angebot soll die Nachfrage um knapp 1 Mio. Barrel pro Tag übersteigen. Hinzu kommen laut IEA im September und Oktober nochmal ca. 52 Mio. Barrel aus den Strategischen Reserven. Damit bleiben unseres Erachtens die Risiken für den Rohölpreis auf mittlere Sicht eher auf der unteren Seite.

Edelmetalle

Der Goldpreis stürzte unmittelbar nach den überraschenden US-Inflationsdaten um gut 2% ab und handelt mittlerweile deutlich unter der Marke von 1700 USD je Feinunze. Die US-Inflation fiel im August weniger stark als erwartet auf 8,3% von 8,5%. Darüber hinaus lag auch die Kernteuerungsrate 0,2 Prozentpunkte über den Erwartungen. Die hartnäckig hohe Teuerung hat Erwartungen aggressiverer Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank Fed geschürt. Für die Sitzung kommende Woche sieht der Markt mittlerweile sogar eine kleine Chance für einen Schritt von bis zu 100 Basispunkten. Ein Schritt von 75 Basispunkten ist derweil voll eingepreist.

Industriemetalle

Der LMEX-Index notiert seit Anfang der Woche etwas niedriger, was auf den Anstieg der kurzfristigen US-Zinserhöhungserwartungen , der wiederum US-Rezessionsängste hat aufleben lassen, zurückzuführen ist. Ermutigende Nachrichten aus China dürften jedoch einen stärkeren Einbruch verhindert haben. Die Stadt Chengdu hat Lockerungen der vor zwei Wochen eingeführten Lockdown-Regelungen angekündigt. Auch wenn die Regierung in Peking grundsätzlich an ihrer Null-Covid-Strategie festhält, gilt, sofern die Abriegelungen im Ausmaß geringer bleiben, als dies in Shanghai im Frühjahr der Fall war, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen und damit auch die Belastung für die Metallmärkte weit weniger stark ausfallen.

