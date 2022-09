'Spiegel': Scholz und Merz verabreden sich zum Abendessen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionsfraktionschef Friedrich Merz wollen sich einem Medienbericht zufolge zu einem Abendessen treffen. Dieses sei Ende des Monats geplant, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag ohne nähere Angaben von Quellen. Vorangegangen war demnach eine Einladung aus dem Kanzleramt, auf die der CDU-Vorsitzende umgehend mit mehreren konkreten Terminvorschlägen reagierte.

Merz hatte Scholz zuletzt mehrfach scharf attackiert, unter anderem in der Debatte um Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine. In der Energiepolitik rief Merz Scholz zu einer Kurskorrektur des rot-grün-gelben "Narrenschiffs" auf./seb/DP/ngu