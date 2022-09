Patrimonium Asset Management AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Patrimonium Private Equity: Übernahme von Menétrey macht aus B+G Schweiz AG das grösste Schweizer Garten- und Landschaftsbauunternehmen



Baar, Zürich, 15.09.2022 - Die von Patrimonium Private Equity und EGS Beteiligungen gehaltene Schweizer Garten- und Landschaftsgruppe B+G Schweiz AG schliesst sich mit der Waadter Menétrey-Gruppe zusammen und wird zum grössten Garten- und Landschaftsbauunternehmen der Schweiz. Am 1. September schloss sich die B+G Schweiz AG bereits mit Egger AG in Solothurn zusammen.



Die Übernahme der beiden Unternehmen erfolgt im Rahmen der nationalen Wachstumsstrategie von B+G Schweiz AG, die im Dezember 2021 Bächler + Güttinger und im Juni 2022 Berger Roman akquirierte.



Menétrey SA, ansässig in in Biolay-Orjulaz (VD), ist das führende Westschweizer Gartenbauunternehmen. Zusammen mit Miccotec SA (spezialisiert auf Tore und Schranken) und BeGreen (Landschaftsarchitektur) beschäftigt Menétrey SA an den Standorten Bioley-Orjulaz und Aigle über 130 Mitarbeitende.



Egger AG ist ein im Jahr 1949 gegründetes Familienunternehmen, spezialisiert auf vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Gartenunterhalt und Garten-, Teich- und vor allem auch Sportplatzbau. Egger beschäftigt über 40 Mitarbeitende in den Standorten Bellach und Wangen bei Olten.



Der bisherige Eigentümer und CEO der Menétrey Gruppe, Alain Kurzen, wird sich an der Muttergesellschaft rückbeteiligen und Menétrey weiterhin als CEO leiten. Samuel Kreienbühl, bisheriger Eigentümer von Egger AG, regelt im Zuge des Zusammenschlusses seine Nachfolge.



Die Garten- und Landschaftsbaubranche in der Schweiz ist mit über 14’000 Unternehmen, von denen weniger als 2% mehr als 50 Mitarbeitende haben, sehr fragmentiert. Das Segment nimmt an Bedeutung: der Trend zum Garten als Wohlfühl-Oase, Starkregen- und Dürre-Ereignisse aufgrund des Klimawandels stellen neue Herausforderungen an die Planer und ein attraktiver Umgebungsbau wird zentral für die Akzeptanz von Überbauungen.



Durch die Akquisitionen verstärkt sich die Gruppe in der Nordwest- und Westschweiz markant. Die eingeschlagene Wachstumsstrategie mit schrittweisem Ausbau der geografischen Reichweite ist eine Folge vom verstärkten Bedürfnis der Grosskunden nach regionsübergreifender Präsenz. Die gesamte Gruppe erzielt neu einen jährlichen Umsatz von rund CHF 85 Mio. und beschäftigt über 400 Mitarbeitende.



Durch die Integration ergeben sich für die neu formierte Gruppe B+G Schweiz Synergien im Einkauf und bei Fachthemen (beim Garten-, Landschafts- oder dem Sportplatzbau) und eine erhöhte Leistungsfähigkeit. Zudem wir die Gruppe bei überregionalen Grossprojekten effizienter bei gleichbleibender Qualität.

Werner Schnorf, Managing Director von Patrimonium Private Equity und Verwaltungsratspräsident von B+G Schweiz AG: «Der Zusammenschluss mit Menétrey und Egger ist ein Meilenstein für die Gruppe und Bächler + Güttinger. Wir sind überzeugt, dass wir durch die neu gewonnene Schlagkraft und insbesondere die erweiterte geografische Abdeckung bedeutende Wettbewerbsvorteile haben. Alain Kurzen, Miteigentümer der B+G Schweiz AG und CEO von Menétrey, sowie Martin Tschopp, langjähriger Geschäftsführer von Egger, leiten die Geschicke der beiden Firmen auch in Zukunft weiter.»



Kurt Hauser, Geschäftsführer und Miteigentümer von B+G Schweiz AG, sagt: «Die Kombination bringt positive Effekte für alle Seiten. Gemeinsam mit Menétrey und Egger werden wir noch besser in der Lage sein, die Dienstleistungen anzubieten, die kundenseitig verlangt werden. Gleichzeitig gewinnen unsere Mitarbeitenden: Neben interessanten überregionalen Projekten wie z.B. im Sportplatzbau werden vor allem im Bereich der Aus- und Weiterbildung attraktive neue Möglichkeiten entstehen.»



Alain Kurzen, bisheriger Eigentümer und CEO von Menétrey SA, ergänzt: «Wir freuen uns sehr über die Integration in die B+G Schweiz. Einerseits bieten wir gemeinsam ein breiteres Leistungsangebot an, andererseits können wir durch das gegenseitig vorhandene Know-How viel voneinander lernen und so die Qualität über alle Bereiche hinweg weiter erhöhen.»



Die Garten- und Landschaftsbau–Aktivitäten der B+G Schweiz ergänzen das aktiv geführte Portfolio des Patrimonium Private Equity Fund, welches aus HübnerKTB Oberflächentechnik (Kunststoffprodukte), Octo Actuators (Möbelantriebssysteme), Roth Gruppe (Gebäudeisolation und Brandschutz) und Netzlink (IT Consulting) besteht.

Patrimonium Private Equity



Der Patrimonium Private Equity Fund SCSp wird von Patrimonium Private Equity Advisors AG beraten, einer Tochtergesellschaft von Patrimonium Asset Management AG („Patrimonium“), einer Schweizer, FINMA-bewilligten Fondsleitung im Bereich Privatmarktanlagen, welche in den Anlageklassen Immobilien, Private Debt, Private Equity und Infrastruktur investiert. Die Firma zeichnet sich durch einen direkten und verantwortungsbewussten Investitionsansatz aus und agiert vornehmlich in der Schweiz, in Deutschland und in benachbarten Ländern. Patrimonium Asset Management AG verwaltet Vermögen in der Höhe von CHF 4 Mrd. Mit Büros in Lausanne, Zürich und Zug beschäftigt die Firma über 70 Mitarbeitende.

Patrimonium Private Equity Fund SCSp

EGS Beteiligungen AG



EGS Beteiligungen AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der Ernst Göhner Stiftung, und setzt deren unternehmerischen Zweck um. Sie investiert mit langfristiger Orientierung in profitable, mittlere und grössere private sowie börsenkotierte Schweizer Unternehmen. Mit aktivem Einfluss auf die Unternehmensgestaltung verfolgt sie das Ziel, ihre Beteiligungen nachhaltig positiv zu entwickeln.

www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/de/Beteiligungen/Beteiligungen-AG



B+G Schweiz AG



B+G Schweiz AG ist eine Portfoliogesellschaft des von Patrimonium Private Equity Advisors AG beratenen Fonds Patrimonium Private Equity Fund SCSp und EGS Beteiligungen AG, einer Tochtergesellschaft der Ernst Göhner Stiftung.



Bächler + Güttinger AG

Bächler + Güttinger AG mit Sitz in Kiesen/BE zählt zu den grössten Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau in der Schweiz. Das Unternehmen fokussiert sich auf die professionelle Beratung, Planung und den Bau und Unterhalt von Gärten und Sportanlagen von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen. Bächler + Güttinger AG beschäftigt über 200 Mitarbeitende.

Mit insgesamt sechs Standorten in den Kantonen Bern, Fribourg und Wallis ist Bächler + Güttinger AG zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Berger Roman AG in Oberbuchsiten vor allem im ganzen Mittelland stark verankert. Bächler + Güttinger wurde vor über 100 Jahren gegründet und ist im Besitz des Patrimonium Private Equity Fund, der EGS Beteiligungen AG, dem CEO Kurt Hauser und dem Management.

www.baechler-guettinger.ch



Menétrey



Menétrey SA ist das führende Gartenbauunternehmen in der Westschweiz und kann auf eine über 60-jährige Geschichte zurückblicken (Gründung 1959). Mit mehr als 180 Mitarbeitetenden bedient das Unternehmen die Region um den Genfersee von den beiden Standorten in Bioley-Orjulaz (Hauptsitz) und Aigle (Niederlassung). Das Leistungsspektrum von Menétrey umfasst die die Bereiche Gartenbau, Gartengestaltung sowie Gartenunterhalt und wird ergänzt durch die Firmen BeGreen (Beratung und Planung) und Miccotec (Produktion hochwertiger Tore und Zäune). Geschätzt für seine Dynamik, Leistungsstärke und sein breites Angebot verfügt Menétrey über hochwertige Referenzen sowohl von Privatkunden wie auch institutionellen und öffentlichen Auftraggebern. Menétrey SA ist seit Anfang September 2022 Teil der B+G Schweiz AG.

https://menetrey-sa.ch/



Egger AG



Egger AG ist ein im Raum Solothurn/Olten führendes Unternehmen für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat sich bis heute zu einem leistungsstarken Fachspezialisten für Beratung, Planung, Bau und Pflege von Gärten, Spielplätzen, Arealen und Sportplätzen entwickelt. Egger AG bietet seinen überwiegend privaten und kommunalen Kunden einen professionellen Rundum-Service und kann dabei auf einen leistungsfähigen Maschinenpark zurückgreifen.

Von den zwei Standorten in Bellach und Wangen bei Olten aus sind die über 40 Mitarbeitenden in den angrenzenden Regionen Mittelland, Nordwestschweiz und Zentralschweiz aktiv. Die Egger AG ist seit dem 1. September 2022 Teil der B+G Schweiz AG.

https://www.eggergarten.ch



Berger Roman AG

Die Berger Roman AG mit Sitz in Oberbuchsiten/SO ist ein gut etablierter und regional verankerter Garten- und Landschaftsbauer. Herr Roman Berger hat die Unternehmung 1985 gegründet und seitdem ein leistungsfähiges Team aufgebaut. Der Fokus der Unternehmung liegt bei der Planung, Bau und Unterhalt von Gärten im privaten und öffentlichen Segment.

www.gartenbau-berger.ch