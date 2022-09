Micron Short: 32 Prozent Chance!

Die Extrakonjunktur bei PC-Herstellern ist vorbei. Der globale PC-Absatz ist im zweiten Quartal deutlich eingebrochen. In den USA fiel der Absatz im zweiten Quartal nach Berechnungen der Analysefirma Canalys um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Es war das vierte Quartal in Folge, in dem der Absatz zurückging. Die Zeit des billigen Geldes ist auch vorbei. Nur wenige Marktteilnehmer erahnen, ob es eine schnelle, kurze Rezession der Wirtschaft geben wird oder eine lange Stagflation. Micron investiert durch die erwarteten Zuschüsse und Kredite des CHIPS and Science Act antizyklisch. Das Management gab kürzlich seinen Plan bekannt, bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 15 Milliarden US-Dollar in die Herstellung fortschrittlicher Speicher in Boise, Idaho zu investieren.

Zum Chart

Nicht nur die Nachfrage im Halbleiterbereich trübt sich ein, sondern die enttäuschenden Zahlen von FedEx lassen möglicherweise auf einen Rückgang der Weltkonjunktur schließen. Zwar ist für das Finanzjahr 2022/23 ein Gewinnrückgang bei Micron auf 4,74 US-Dollar pro Aktie eingepreist, im darauffolgenden Jahr wird aber wieder mit einem Gewinnanstieg auf 8,96 US-Dollar spekuliert. Rutscht die Wirtschaft in eine Stagflation, müssen die Gewinne nach unten revidiert werden. Auch der Kurs von Micron hat in der Zwischenzeit darauf reagiert und ordentlich nachgegeben. Vom All Time High am 5. Januar 2022 bei 98,45 US-Dollar bis zum Tief am 1. Juli ist der Kurs um 48 Prozent auf 51,40 US-Dollar gesunken. Am vergangenen Freitag schloss das Papier nur unwesentlich höher. Mit dem Kursniveau bei 51,40 US-Dollar ist allerdings ein stärkerer Unterstützungsbereich erreicht. Trübt sich die Lage weiter ein, ist ein Rückgang bis zum Level von 46,74 US-Dollar denkbar.