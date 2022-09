Alle Augen auf FED: DAX, Dollar, Gold und Bitcoin

Die Woche startet mit Verlusten an den Märkten, nur der US-Dollar kann vor der anstehenden FED-Sitzung in dieser Woche vorerst profitieren – Cash is King ist die Devise. Die erwartete Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik der FED stützt den US-Dollar und drückt sämtliche Assetklassen in die Knie. Im Livestream besprechen wir interessante Tradingideen.

