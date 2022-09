COVESTRO - Bären bleiben tonangebend

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 29,450 € (XETRA)

Mit dem Unterschreiten des Tiefs vom August 2020 auf Höhe der 76,40 %-Retracementmarke bei 32,90 EUR, wurde bei der Aktie von Covestro ein übergeordnetes Verkaufssignal generiert. Denn dabei handelt es sich um die letzte signifikante Unterstützungszone vor dem 2020er-Crashtief bei 23,54 EUR. In der Spitze fiel die Aktie zuletzt bis an das Kursziel bei 28,00 EUR und startete dort Ende August eine leichte Erholung.

Dieser Anstieg stoppte zuletzt an der früheren Unterstützung bei 32,86 EUR und ging dort wie erwartet in den nächsten Abverkauf über. Sollte die Aktie von Covestro jetzt also auch unter 28,00 EUR fallen, wäre mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends bis 25,70 und später 23,54 - 24,00 EUR zu rechnen. Dort dürfte dann allerdings eine starke Erholung einsetzen.

Umgekehrt wäre jetzt ein Anstieg über 31,20 EUR das erste Signal für einen weiteren Erholungs-bzw. Bodenbildungsversuch. Sollte sich der Wert auch erfolgreich über 32,86 EUR zurück arbeiten, könnte sogar eine Kaufwelle bis 35,76 EUR folgen.

Covestro Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)