Dax höher gesehen - Porsche im Rampenlicht

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten.

Am Freitag hatte ein negativer Ausblick des US-Paketriesen FedEx die Anleger in Unruhe versetzt und Rezessionssorgen verstärkt, was dem Dax ein Minus von 1,7 Prozent auf 12.471,26 Punkte eingebrockt hatte.

Bei den Unternehmen steht Porsche im Rampenlicht. Der Mutterkonzern Volkswagen bietet Vorzugsaktien seiner Sportwagentochter zu je 76,50 bis 82,50 Euro an. Das entspricht einem Firmenwert von 70 bis 75 Milliarden Euro. Das wäre der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Die Erstnotiz von Porsche ist für den 29. September geplant.

Zum Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. bleibt die Börse in London geschlossen. Relevante Konjunkturdaten stehen weltweit nicht an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.741,26

Dax-Future

12.798,00

EuroStoxx50

3.500,41

EuroStoxx50-Future

3.496,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.822,42 -0,5 Prozent

Nasdaq

11.448,40 -0,9 Prozent

S&P 500

3.873,33 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.122,22 -0,1 Prozent

Hang Seng

18.570,56 -1,0 Prozent

