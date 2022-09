DAX testet Monatstief, Daten und Reaktionen zum Porsche-Börsengang, Nel Asa mit neuen Kurszielen

Der DAX startet leichter in die Handelswoche und knüpft damit an die Bewegung an, die wir schon am Freitag gesehen hatten. Dabei handelte es sich um den Verfallstag. Warum mangelte es dann an Volatilität?

Dies macht Andreas Bernstein heute, parallel zum Blick auf den DAX, zum Thema und gibt einen Ausblick, was uns in dieser Woche bei der FED-Zinssatzentscheidung erwarten kann. Zumindest dürfte mehr Momentum aufkommen. Heute schwankte der DAX bisher nur rund 100 Punkte, am Freitag nur 116 Punkte. Das sind sehr niedrige Werte.

Bei den Einzeltiteln gibt es vor allem Bewegung bei Volkswagen und Porsche: das Porsche-IPO ist nun mit Daten versehen worden. Ab Morgen können Anleger die neuen Aktien, 911 Millionen Stück in Anlehnung an den legendären Porsche 911, zeichnen und sich auf den Börsengang am 29. September freuen.

Da mit einem Wert von 75 Milliarden Euro gerechnet wird, dürfte dies der nächste DAX-Kandidat sein. Heute ersetzt erst einmal Siemens Energy den abgestiegenen Wert HelloFresh. Wir blicken auf die Aktienentwicklung.

Weiterer Wert ist Nel Asa, die im Bereich Wasserstoff bis vor wenigen Monaten noch von vielen Analysten deutlich positiv gesehen wurde. Dies ändert sich gerade. Einige Beispiele und die aktuelle Einschätzung im Mittel bringen wir hier hervor und stellen eine potenzielle Unterstützung im Chartbild dar.

Mit Blick auf die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Eindruck vom heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

Guidants (Charting & News): https://go.guidants.com/?locale=de#c/ls-exchange

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #Finanzen #Aktien #Porsche #Volkswagen #FED #NelAsa #SiemensEnergy

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.