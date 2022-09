Dr. Zeno Staub zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert

Uzwil (Schweiz), 19. September 2022 – Dr. Zeno Staub, Chief Executive Officer der Vontobel Holding AG, eines in der Schweiz börsenkotierten, weltweit tätigen Investmenthauses, das mehrheitlich im Besitz der Familien Vontobel und einer gemeinnützigen Stiftung ist, wird den Aktionären von Bühler an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 22. September 2022 als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Bühler Group vorgeschlagen.

Er stiess 2001 als Leiter der Stabsstelle des CFO zur Vontobel in Zürich und war dort für das Controlling und das IT-Projektportfolio verantwortlich. Von 2001 bis 2006 war er als Chief Financial Officer tätig, danach als Leiter des Investment Banking und ab 2008 als Leiter des Asset Management, jeweils als Mitglied der Geschäftsleitung von Vontobel. Ab 2008 richtete er den Vontobel Geschäftsbereich Asset Management strategisch neu aus und positionierte ihn erfolgreich auf dem Markt. Seit 2011 ist Dr. Zeno Staub CEO der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG. Dr. Zeno Staub studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen, Schweiz, wo er 1997 zum Dr. oec. HSG promoviert wurde. Er ist eine erfahrene Führungskraft mit fast drei Jahrzehnten Investmenterfahrungen.

An der kommenden ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. September 2022 wird Bühler Dr. Zeno Staub (53) als neues Mitglied in den Verwaltungsrat aufnehmen. Dr. Zeno Staub, Schweizer Bürger, begann seine Karriere als Gründungsaktionär und geschäftsführender Partner der Almafin AG im schweizerischen St. Gallen, wo er von 1994 bis 2000 in der Beratung und Softwareentwicklung mit den Schwerpunkten Risikomanagement, Asset und Liability Management und Legal Reporting tätig war. Im Jahr 2000 war er Mitglied der Geschäftsleitung der BZ Informatik AG (heute Avaloq) in Zürich, einem führenden Anbieter von Bankensoftware, Dienstleistungen und digitaler Technologie, der Plattformen und Dienstleistungen für Finanzinstitute bereitstellt.

Über Bühler

Bühler verfolgt das Ziel, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen. Dabei berücksichtigt das Unternehmen die Bedürfnisse von Wirtschaft, Mensch und Natur. Als wichtiger Partner für die Lebensmittel- und Mobilitätsindustrie hat sich Bühler verpflichtet, bis spätestens 2025 multiplizierbare Lösungen anzubieten, die den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in den Wertschöpfungsketten seiner Kundinnen und Kunden um jeweils 50 Prozent reduzieren. Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmitteln und Mobilität zu decken. Zwei Milliarden Menschen essen täglich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen reisen in Fahrzeugen, deren Teile mit Technologien von Bühler produziert wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften. Sie alle werden mit Prozesstechnologien und -lösungen von Bühler hergestellt. Dank dieser globalen Relevanz ist Bühler in der einzigartigen Lage, die heutigen Herausforderungen in nachhaltige Geschäftsfelder zu verwandeln. Bühler trägt dazu bei, die Welt sicher zu ernähren. Und das Unternehmen leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz, indem es Lösungen herstellt, die zu energieeffizienteren Autos, Gebäuden und Anlagen führen.

Bühler investiert bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2021 erwirtschafteten rund 12'500 Mitarbeitende einen Umsatz von 2,7 Milliarden Schweizer Franken. Das Schweizer Familienunternehmen ist weltweit in 140 Ländern tätig und hat ein globales Netzwerk von 103 Servicestationen, 30 Produktionswerken und Anwendungszentren an 24 Standorten.



www.buhlergroup.com