EQS-News: Einladung zum 4. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 27. September 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,



nächsten Dienstag ist es so weit - hiermit laden wir Sie zur Teilnahme am 4. International Investment Forum (IIF) am 27. September 2022 ab 09:25 Uhr (MESZ) ein.



Als rein digitale Live-Veranstaltung bietet das International Investment Forum (IIF) ohne Umwege Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus aller Welt. Die Referenten vertreten Unternehmen aus den Bereichen Greentech, Biotech, IT, Wasserstoff, Bildung, Medien, Finanzen, Batterie- und Werkstofftechnik, Rohstoffe/Seltene Erden und Energie. Die Unternehmen bieten einzigartige Einblicke und stehen allen Anlegern live für Fragen zur Verfügung.



Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots:

Bitte melden Sie sich für das IIF ausschließlich über unsere Website www.ii-forum.com an.

Die Teilnahme ist für alle Investoren und Pressevertreter kostenfrei.



Wir freuen uns auf Sie!



Kontakt für Presseanfragen:

Apaton Finance GmbH

Christoph Zeuch

+49 511 6768 733

press@apaton.com



GBC AG

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

+49 821 241133-0

konferenz@gbc-ag.de