EUR/USD Wochenausblick: US-Zinsentscheid im Fokus

Rückblick:

Der Freudensprung zum Start der vergangenen Woche am Montag bis an die 1,0200 USD-Marke ist gefühlt schon wieder ewig her. Der Grund: Nach den deutlich über den Erwartungen vermeldeten US-Verbraucherpreisen übernahmen direkt am Dienstag die Dollar-Bullen das Kommando und schickten das Währungspaar zurück unter die Parität. Die zweite Wochenhälfte verlief dann eher ruhig in einer vergleichsweise engen Konsolidierung.

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche ist nach einem wohl eher ruhigen Wochenauftakt ohne nennenswerte Daten der heiß erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank und die anschließende Pressekonferenz von und mit Fed-Chef Powell.

Laut dem Fed-Watch Tool erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent eine erneute Zinserhöhung von 75 Basispunkten. Im November liegt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte bei derzeit knapp 60 Prozent.

Zum Jahresausklang werden dann nochmal 50 Basispunkte erwartet. Ende 2022 läge die Spanne zwischen 4,25 und 4,50 Prozent beim Leitzins. Ob das reicht, die aktuell weiter ausufernde Inflation einzufangen, wird sich zeigen müssen. Immerhin geht die Fed nun - wenn auch ein Jahr zu spät -entschieden gegen die Inflation vor. Von der SNB und der Bank of England werden ebenfalls Zinsentscheide erwartet (am Donnerstag).

Zum Wochenausklang sind dann noch die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone sowie eine Rede von Fed-Chef Powell von Bedeutung.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Kursrutsch aus der ersten Wochenhälfte der vergangenen Woche konsolidiert das Paar in einer engen Handelsspanne im Bereich 0,9940 auf der Unter- und 1,0045 USD auf der Oberseite. Ein Ausbruch per Stundenschlusskurs aus der genannten Spanne dürfte kurzfristig Anschlussorders in die jeweilige Ausbruchsrichtung nach sich ziehen.

Entscheidend für den weiteren Kursverlauf wird aber aller Vorraussicht nach das Statement von Fed-Chef Powell am Mittwochabend auf der Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid, das charttechnische Bild spielt kurzfristig daher eher eine untergeordnete Rolle.

Wichtige Events für den EUR/USD in dieser Woche:

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 19 Uhr Rede Lagarde

Mittwoch: 20 Uhr Fed Entscheid 20:30 Fed PK

Donnerstag: Zinsentscheid SNB und BoE

Freitag: 9:15 /9:30 /10 Uhr French/ German/ EU PMIs 15:45 US PMI 20 Uhr Powell Rede