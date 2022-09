NETFLIX – Aktie kurz vor Rallybewegung?

Eigentlich hat es die Netflix-Aktie in diesem Jahr alles andere als leicht. Notierten die Wertpapiere Anfang des Jahres noch bei Kursen um 600 USD, so fielen sie 2022 um sage und schreibe 70% zurück. Angekommen bei 162 USD macht sich in den letzten Monaten allerdings wieder eine gewisse Kaufstimmung breit. Wie steht es jetzt um eine Erholungsrally?



Der Grund für die Verkäufe ist schnell ausgemacht: Der Rückgang der Streamingnutzer sowie anhaltend hohe Kosten für hauseigene Produktionen. Als zusätzliches Problem kämpft Netflix mit dem Passwort-Sharing, welches mögliche Einkünfte schmälert. Zu all dem kommen eine steigende Inflation sowie eine gnadenlos harte Konkurrenz. All dies soll sich jedoch ändern. Wie geleakte Dokumente zeigen (das Wall Street Journal berichtete), möchte Netflix ein „preisgünstigeres und werbefinanziertes Angebot“ einführen, um wieder zahlreiche Kunden zu gewinnen und Marktanteile zu erobern. Dabei könnte der Streaming-Gigant den Spatenstich für einen Umbruch in der Streamingbranche setzen, da das Schalten von Werbung im Hinblick auf ein funktionierendes Geschäftsmodell zukünftig unumgänglich scheint. Hierbei ist es aus Anlegersicht besonders spannend, welche Umsatzchancen sich hierbei ergeben könnten. Analysten jedenfalls sind von dieser Idee beeindruckt. In einem Rating hob das Analystenhaus Evercore ISI Netflix auf Outperform und erhöhte das Kursziel auf 300 USD.

Doch nicht nur die fundamentalen Aussichten hellen sich wieder auf. Auch die technische Seite wirkt vielversprechend.

Chart: Netflix

Widerstandsmarken: 240,70 + 251,99 + 292,02 + 333,22 USD

Unterstützungsmarken: 214,69 + 192,54 + 162,71 USD

Besonders die Stabilisierung am EMA50 sowie die relative Stärke entgegen der Marktschwäche sorgt für gute Stimmung. Jetzt fehlt es nur noch an einer Überwindung des Horizontalwiderstands bei 251,99 USD, womit ein klares Kaufsignal ausgelöst werden würde. Dabei wären die nächsten Anlaufziele bei 292,02 USD, am EMA200 sowie bei einem Gap-Close bei 333,22 USD auszumachen. Unterstützend wirkt hierbei aktuell ebenfalls die Signallage des Trendfolgeindikators MACD, bei welchem sich ein Kaufsignal abzeichnet. Möchte man auf dieses bullische Szenario spekulieren, eignen sich hierfür die Turbo-Bull-Optionsscheine mit der WKN HB8NLS oder HB9X77

Bleibt diese Kaufdynamik jedoch aus und 214,96 USD werden unterschritten, so muss ein direkter Ausbruch fürs Erste auf Eis gelegt werden. Stattdessen wäre zunächst ein Rücksetzer auf 195,54 USD einzuplanen.

Netflix in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.03.2022 – 19.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Netflix in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017– 19.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

