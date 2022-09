Scholz will in Golfstaaten über Gas und Investitionen reden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Samstag zu einer zweitägigen Reise in die drei Golfstaaten Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Katar aufbrechen.

Dabei wird er nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit auch von Wirtschaftsvertretern begleitet. Zu den Themen sollen Energie, Iran, aber auch Investitionen in Deutschland gehören. In Saudi-Arabien wird er am Samstag sowohl den saudischen König sowie Kronprinz Mohammed bin Salman treffen. Am Sonntag werde der Bundeskanzler dann den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, treffen und am Nachmittag in Katar mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani zusammenkommen, sagte Hebestreit. Dieser hatte vor kurzem auch Berlin besucht.

Werbung

In Katar wird es auch darum gehen, ob und in welche Höhe das Land als Lieferant von LNG-Gas für Deutschland zur Verfügung steht, russisches Pipeline-Gas zu ersetzen. Der Besuch in dem ölreichen Land Saudi-Arabien gilt wegen der mutmaßlichen Verwicklung von Kronprinz bin Salman in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vor knapp vier Jahren als politisch heikel. Allerdings hat inzwischen auch US-Präsident Joe Biden wieder Saudi-Arabien besucht und damit die lange diplomatische Funkstille mit der Regierung in Riad beendet. Im Dezember 2021 hatte der französische Präsident Emmanuel Macron den Kronprinzen in Dschidda besucht.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)