Sixt: An der Absturzkante

Trotz einer boomenden Nachfrage und dem starken Dollarkurs half dem Autovermieter Sixt zuletzt auch eine Prognoseerhöhung nicht, den Kurs zu stabilisieren und für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen. Weiterhin belasten hohe Verbraucherpreise und eine drohende Rezession die Aktienmärkte und könnten das Wertpapier von Sixt mit in den Abgrund ziehen. Technisch notiert der Wert an der letzten möglichen Trendwendestelle um 95,20 Euro vor einem Verkaufssignal. Sollten Bären demnach weiter Druck ausüben, könnten die Weichen für die nächsten Wochen zugunsten der Verkäufer gestellt werden und entsprechende Handelsansätze eröffnen. Achtung, an derart markanten Stellen kommt es häufig zu hoher Volatilität und entsprechenden Fehlsignalen!

2019‘er Support im Test

Geht es mit der Sixt-Aktie mindestens per Wochenschlusskursbasis unter 95,20 Euro abwärts, würde dies einem Verkaufssignal mit weiteren Abwärtszielen um 84,40 und 80,35 Euro entsprechen. Einen ersten Hinweis hierauf dürfte bereits ein Tagesschlusskurs unterhalb dieser Verkaufsmarke liefern. Häufig kommt es an derart markanten Stellen allerdings zu hoher Volatilität und potenziellen Fehlsignalen. Daher sollten Investoren in diesem Bereich noch große Vorsicht walten lassen. Ein dynamischer Vorstoß bullischer Marktteilnehmer mit einem dazugehörigen Kursgewinn der Sixt-Aktie über das Niveau von 107,20 Euro könnte das Bild dagegen zugunsten der Bullen drehen, in diesem Szenario wären anschließend Kursgewinne an 113,55 und darüber an den EMA 50 bei 118,99 Euro denkbar. Vorbörslich präsentiert sich der Kurs jedoch tendenziell aufseiten der Verkäufer.