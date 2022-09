US-Dollar der Gewinner des Tages? Alle Augen auf die FED – Verkaufssignale im DAX

Die Woche startet mit Verlusten an den Märkten – Nur der US-Dollar kann vor der anstehenden FED-Sitzung in dieser Woche vorerst profitieren – Cash is King ist die Devise. Die erwartete Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik der FED stützt den US-Dollar und drückt sämtliche Assetklassen in die Knie. Der Bitcoin ist einer der größten Leidtragenden und gibt derzeit weiter nach. Charttechnisch wurde die wichtige Supportzone bei 19.000 US-Dollar preisgegeben und bestätigt damit die bärische Flaggenformation und den intakten Abwärtstrend. Der Goldpreis konnte sich nicht über der 1700 USD halten und löst auch zu Beginn der Woche neue Verkaufsimpulse aus, die den Abwärtstrend fortsetzen.

Charttechnisch hat der DAX den wichtigen Dreh- und Angelpunkt bei 12.800 Punkten preisgegeben und löste damit bereits am Freitag neue Verkaufssignale aus. Die Woche nach dem großen Verfall zeigt historisch eine negative Tendenz im DAX. Gepaart mit der anstehenden FED-Sitzung könnte der DAX in dieser Woche weiter fallen.

