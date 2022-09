BlackRock Marktausblick: Italienisches Déjà-vu

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock







Italienisches Déjà-vu





Als die Oberschülerin Giorgia Meloni aus dem römischen Arbeiterviertel Garbatella in die Partei eintrat, war sie gerade einmal 15 Jahre alt. Wir schrieben das Jahr 1992, und das Movimento Sociale Italiano (Soziale Italienische Bewegung) sah seine Aufgabe darin, das politische Erbe des verehrten Diktators Benito Mussolini zu pflegen. Nicht umsonst erinnerte das Parteikürzel MSI lautmalerisch an den Namen des Duce, und das Logo zierte eine Flamme, die aus einem schwarzen Balken, der den Sarg Mussolinis symbolisieren sollte, aufstieg.





30 Jahre später hat sich das MSI mehrfach umbenannt, erst in Alleanza Nazionale, dann in Fratelli d’Italia (FdI, Brüder Italiens), und die inzwischen 45-jährige Giorga Meloni, Mitgründerin dieser bis dato letzten Version der Postfaschisten, hat beste Aussichten, Italiens erste Ministerpräsidentin zu werden. Wie ihre Partei hat sie sich gehäutet, dem Faschismus abgeschworen, ihr Bekenntnis zu Europa ausgedrückt, kurz: sich so salonfähig gegeben wie irgend möglich. Ich halte, so ihre Botschaft an die italienischen Wähler, das Land auf Kurs und natürlich in der EU. Nur eben mit viel mehr Gewicht auf dem, was italienischen Haushalten und Unternehmen nützt, und anders als die Vorgängerregierungen nicht immer in kriecherischem Gehorsam gegenüber Brüssel und Berlin.





Vieles spricht dafür, dass Melonis beschwichtigende Rhetorik reine Fassade ist, genauso Mittel zum Zweck wie das Umfärben der Mussolini-Flamme im Parteilogo (nicht mehr schwarz, sondern jetzt tricolorefarben). Wenn ihr Temperament mit ihr durchgeht, lässt sie immer noch Einblicke in ihre eigentliche Denkwelt zu, so wie am vorvergangenen Sonntag beim einzigen TV-Duell, als sie ins Mikrofon rief, für Europa sei der Spaß jetzt vorbei. Auch ihre oft zum Ausdruck gebrachte Abneigung gegenüber Deutschland, dessen Steuerzahler für einen erheblichen Teil der rund 200 Mrd. Euro aufkommen, die Italien aus dem Next Generation EU-Fonds erhält, lässt nichts Gutes hoffen. Da klingt es wie eine erfreuliche Nachricht, dass die angriffslustige Römerin nicht wird allein regieren können. Stattdessen läuft es auf eine Koalition mit der rechtspopulistischen Lega und der etwas moderateren Forza Italia hinaus. Ob deren notorisch machthungrige Anführer Matteo Salvini und Silvio Berlusconi (ja, den gibt es noch) Meloni kampflos die Bühne überlassen werden, darf man bezweifeln. Die wahrscheinlichste Variante des italienischen Rechtsrucks scheint also eine Neuauflage von politischem Chaos und Unregierbarkeit zu sein. Kern dieses Eiertanzes dürfte der Versuch sein, einerseits den regelmäßigen Fluss der rund 20 Mrd. Euro pro Quartal aus dem EU-Fonds zu sichern, andererseits die extremen Kräfte in den eigenen Parteien mit hinreichend aggressiven Statements gegenüber der EU und Deutschland bei Laune zu halten. Fragt man sich, warum sich Italiens Wähler, die zuletzt geräuschlos und sehr effizient vom hoch angesehenen Mario Draghi regiert wurden, so etwas antun, stößt man schnell auf die allgemeine Verachtung für das politische System. Für mich klingt der oft gehörte Satz „Probieren wir es mal mit Meloni, schlechter als die restliche politische Kaste kann sie auch nicht sein“ fatal nach dem, was ich 1994 von italienischen Freunden hörte: Probieren wir es mal mit Berlusconi… Das Ergebnis ist bekannt: Klientelismus, Bunga-Bunga und 20 verlorene Jahre. Insofern fühlt sich der September 2022 an wie ein italienisches Déjà-vu.





Die EZB könnte gezwungen sein, Feinden Europas zu helfen





Für die EZB hat der sich abzeichnende Rechtsruck in Italien eventuell schwerwiegende Konsequenzen. Sollten die Risikoaufschläge im Zuge steigender Zinsen wieder nach oben ausbrechen, etwa weil Italiens neue Regierung wie im Wahlprogramm versprochen neue Staatsausgaben und Steuersenkungen ankündigt und/oder notwendige Reformen des EU-Fonds nicht umsetzt und damit die Auszahlung verzögert, könnte die EZB gezwungen sein, ihr neues Transmission Protection Instrument (TPI) einzusetzen. Damit würde man bevorzugt italienische Anleihen kaufen, um die Spreads unter Kontrolle zu halten, um den Preis, einer weit rechts stehenden und im Kern zumindest europaskeptischen Regierung unter die Arme zu greifen. Bei nordeuropäischen Wählern dürfte dies nicht gut ankommen und die zentrifugalen Kräfte in Europa befördern. Zudem könnten entsprechende Abwägungen die EZB veranlassen, die Zinsen weniger stark anzuheben, um eine Spread-Ausweitung zu verhindern. In diesem Fall könnte Rücksichtnahme auf europafeindliche Kräfte unmittelbar geldpolitische Entscheidungen beeinflussen, was nicht im Sinne des EU-Vertrags ist.





Bisher ist hiervon nichts zu sehen, die italienischen Spreads sind zuletzt sogar leicht gesunken. Dennoch dürften Konflikte mit einer Rechtsregierung in Italien ein größeres Risiko darstellen als die absolute Höhe der EZB-Zinsen als potenzielle Auslöser einer Rezession. Denn letztere ist ohnehin kaum noch aufzuhalten und dürfte in ihrer Schwere wesentlich stärker von den winterlichen Temperaturen und damit dem Gasverbrauch abhängen als von den Leitzinsen.





Zum Marktausblick

Wichtige Informationen

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Risikohinweise

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird. Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

Herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

**©** 2022 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber..