DAX: Bullische Kerze etabliert

Der Deutsche Aktienindex DAX startete zunächst etwas holprig in die neue Handelswoche, konnte sich intraday aber zusehends stabilisieren und am Ende sogar in die Gewinnzone vordringen. Zusammen mit dem ersten Septembertief könnte hieraus ein potenzieller Doppelboden hervorgehen und eine temporäre Erholung ermöglichen.

Ein erstes mögliches Ziel stellt nun der Bereich von rund 13.000 Punkten für den DAX dar, aber erst darüber werden weitere Zugewinne an 13.196 Punkte erwartet. Sollte die Fed am Donnerstag jedoch stärker intervenieren, könnte es sogleich wieder auf frische Monatstiefs abwärtsgehen.

Unterhalb von 12.600 Punkten muss aber zwingend mit einem Test der Jahrestiefs bei 12.390 Punkten gerechnet werden, darunter würde der nächste runde Tausender Bereich um 12.000 Punkten in den Fokus der Händler rücken.

Erste Wirtschaftsdaten hat China mit der Veröffentlichung des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) der Peoples Bank of China (PBoC) in der Nacht zum Dienstag vorgestellt, Japan zig mit Verbraucherpreisen (Kernrate) per August nach. In wenigen Minuten werden Daten zu Deutschlands Finanzvermögen des öffentlichen Gesamthaushalts für 2021 vorgelegt, Erzeugerpreise aus August schließen sich dem an. Das EZB-Leistungsbilanzsaldo per Juli (saisonbereinigt) steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Baugenehmigungen und Baubeginnen aus August (annualisiert) dazu, um 14:55 Uhr folgen noch Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche.