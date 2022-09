EQS-News: EQS Group AG: Umsetzung des angekündigten Aktienrückkaufs von bis zu 10.000 Aktien für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm

EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

EQS Group AG: Umsetzung des angekündigten Aktienrückkaufs von bis zu 10.000 Aktien für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm



20.09.2022 / 17:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EQS Group AG: Umsetzung des angekündigten Aktienrückkaufs von bis zu 10.000 Aktien für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm München – 20.09.2022 Wie heute mitgeteilt, hat der Vorstand der EQS Group AG entschieden, einen Aktienrückkauf für bis zu 10.000 Stück eigene Aktien durchzuführen. Auf dieser Basis hat der Vorstand der EQS Group AG heute beschlossen, dass die Gesellschaft bis zu 10.000 eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 300.000 erwerben soll. Der Aktienrückkauf wird am 21.09.2022 beginnen und ist bis zum 11.10.2022 befristet. Die zurückerworbenen Aktien dienen ausschließlich der Durchführung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms “MyEQS Shareplan”. Der Rückkauf erfolgt über die Börse. Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut durchgeführt, das im festgelegten Zeitraum seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das Kreditinstitut ist gemäß der Vereinbarung mit der Gesellschaft verpflichtet, hinsichtlich des Kaufpreises, die Vorgaben der Safe-Harbor-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 einzuhalten. Informationen zu den mit dem Aktienrückkauf zusammenhängenden Geschäften werden in einer den Anforderungen des Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 entsprechenden Weise spätestens am siebten Handelstag nach Ausübung eines Geschäfts bekanntgegeben und auf der Website der Gesellschaft unter https://www.eqs.com/de/de/unternehmen/investoren/ zur Verfügung gestellt. Mitteilende Person: André Marques, Finanzvorstand (CFO) Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-444430-033 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com

20.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com