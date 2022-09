High Five - 5 Megatrends

BlackRock hat fünf globale, sektorübergreifende Megatrends identifiziert, hinter denen eine Vielzahl interessanter Anlagechancen stehen.





Megatrend 1: Technologischer Wandel





Neue Technologien bilden das Herzstück aller fünf Megatrends. Denn sie haben das Potenzial, Lösungen für drängende Fragen anzubieten oder die Trends weiter zu beschleunigen. Bahnbrechende Innovationen können großen Herausforderungen, wie den alternden Volkswirtschaften und dem Klimawandel begegnen.





Megatrend 2: Demografischer und sozialer Wandel





Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur bringen Herausforderungen und Chancen für Gesellschaften und Unternehmen. Beispiele dafür sind z.B. die alternde Bevölkerung in den Industrieländern, das Ungleichgewicht der Qualifikationen und andere Prioritäten der jüngeren Generation.





Megatrend 3: Rasante Urbanisierung





Städte waren schon immer Dreh- und Angelpunkt für Talent, Kapital und Innovation. Im letzten Jahrzehnt entstanden in den Schwellenländern Hunderte von Großstädten, die erhebliche Infrastrukturinvestitionen anziehen.





Megatrend 4: Klimawandel und Ressourcenknappheit





Bevölkerungswachstum und die steigende Nachfrage nach Nahrung, Energie und Rohstoffen belasten die Ressourcen unseres Planeten. Wichtige Fragen sind: Wie lässt sich die Energieeffizienz verbessern, die Lebensmittelverschwendung reduzieren und wie lassen sich Alternativen für knappe Ressourcen finden?





Megatrend 5: Globale Wachstumsmärkte





Die Entwicklungsländer haben in den letzten 20 Jahren von zunehmender Globalisierung und der Verlagerung der Fertigung nach Asien profitiert. So kam es zur Ausbildung einer aufstrebenden Mittelschicht, insbesondere in China, die die Region zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Unternehmen machte.





Erfahren Sie mehr über Megatrends und ihr Potential







Risikohinweis

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.



Rechtliche Informationen



**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt. © 2022 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.