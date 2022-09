Porsche: Heute beginnt die Zeichnungsfrist - Darum ist die Aktie interessant

Am heutigen Dienstag (20.09.) können Anleger die Vorzugsaktien der Porsche AG zeichnen. Die Preisspanne liegt zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück. Analysten gehen davon aus, dass die meisten Aktien nicht an kleine Privatanleger gehen, sondern an institutionelle Großanleger.

Das Emirat Katar hat bereits abgekündigt, über seine Holding fünf Prozent der zeichnungsfähigen Aktien zu erwerben. Auch der norwegische Staatsfonds hat sein Interesse bekundet, wie auch die US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price und die staatliche Investmentgesellschaft ADQ aus Abu Dhabi.

Die Zeichnungsfrist endet am 28. September, einen Tag bevor die Porsche-Aktien an der Börse frei gehandelt werden können. Es sollen knapp 99 Mio. Aktien gezeichnet werden können, plus einer Mehrzuteilung von rund 15 Mio. Aktien, falls die Nachfrage hoch ist.

Der Mutterkonzern Volkswagen rechnet mit Erlösen zwischen 8,71 bis 9,39 Milliarden Euro. 49 Prozent sollen als Sonderdividende ausgeschüttet werden, der Rest in Elektromobilität und Digitales investiert werden.

Porsche ist ein Mythos und ein Luxusprodukt und eignet sich damit auch für Kleinanleger, die ihr Portfolio breiter aufstellen wollen. Die Faustregel „Luxus zieht immer“ wird aller Wahrscheinlichkeit auch für Porsche gelten. Von daher: Interessenten sollten die Chance auf jeden Fall ergreifen.