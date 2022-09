Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Gasumlage

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur Gasumlage

Habecks Umlage ist aus der Not geboren, eilig zusammengeschustert und auch ordnungspolitisch Unfug. In dem Moment, in dem die Regierung Unternehmen wie Uniper und VNG für so systemrelevant hält, dass sie um jeden Preis gerettet werden müssen, muss sie dafür auch das ganze Land in die Pflicht nehmen, also die Gemeinschaft aller Steuerzahler und nicht nur Hauseigentümer, Mieter oder Betriebe mit einem Gasanschluss. Andernfalls würde, zum Beispiel, ein Mieter mit einer Gas-Etagenheizung über seine Umlage den Strom subventionieren, der noch aus Gas gewonnen und dann in Häusern oder Unternehmen ohne Gasanschluss verbraucht wird. Absurder geht es kaum./yyzz/DP/zb