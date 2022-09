Thyssen-Krupp Short: 63 Prozent-Chance!

Wieder einmal liegt der Fokus der Investoren auf der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Heute 20:00 MESZ werden die Währungshüter ihren weiteren geldpolitischen Kurs bekannt geben und damit die Finanzmärkte weltweit beeinflussen. Im Unterschied zu den USA treiben in Europa die Kriegskosten die Preise nach oben. Ein Großteil der Hochöfen in Deutschland ist mit Kohle und Eisenerz aus Russland betrieben worden. Das macht aufwendige Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Aktuell ist die Produktion von Eisen und Stahl in Deutschland aufgrund der hohen Energiepreise nicht konkurrenzfähig. Der Stahlriese Arcelor-Mittal stellt aus diesem Grund die Produktion an zwei deutschen Standorten ein. Der Gesetzgeber ist gefordert, den Stahlkochern wie Thyssen-Krupp dieses Schicksal zu ersparen.

Zum Chart

Als eine von wenigen Aktien profitierte Thyssen-Krupp anfänglich vom Einmarsch der Russen in die Ukraine. Vom 24. Februar stieg der Kurs bis zum 2. März um 26 Prozent auf 9,90 Euro. Dieses Terrain konnte aber nicht lange gehalten werden. Im übergeordneten Rahmen bildete sich eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die immer noch intakt erscheint. Eine der Ursachen ist der im Hintergrund tobende Wirtschaftskrieg mit Russland, der sich besonders auf Deutschland auswirkt. Den Marktteilnehmern dämmerte es, dass Putin über den Hebel Gaspreis auch den Strompreis nach oben treiben kann. Im schlimmsten Fall wird im Winter die Gaslieferung komplett eingestellt. Trotz dieser Aussichten konnte der starke Kurseinbruch vom Juni 2022 an der Unterseite der Sequenz bei 4,82 Euro gestoppt werden. Der Kursverlauf seit Anfang Juli 2022 kann auch als Bodenbildung interpretiert werden. Im Falle eines Gaslieferstopps im Winter könnte ein weiteres Abrutschen in Kursbereiche vom Oktober 2020 bei 4,88 Euro nicht ausgeschlossen werden.