DAX® - Kritische Ausgangslage

Gestern kam es beim DAX® zu dem erwarteten Gap-Closing. Danach verließ die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer bereits wieder der Mut. Die Folge war ein deutlicher Abgabedruck im Verlauf der gestrigen Handelssitzung, welcher auf Schlusskursbasis ein negatives Kerzenmuster in Form eines sog. „bearish engulfing“ entstehen lässt. Die beschriebene Candlestickformation rückt bereits wieder die Verlaufstiefs von Anfang September bei 12.617/12.604 Punkten in den Mittelpunkt. Fällt diese Haltezone, dürften die deutschen Standardwerte relativ zügig bis zu den bisherigen Jahrestiefs bei 12.400 Punkten durchgereicht werden. Ein Bruch dieser Bastion hätte dann nochmal eine ganz andere Tragweite, denn dann müsste die gesamte Kursentwicklung seit Jahresbeginn per Saldo als absteigendes Dreieck interpretiert werden. Auch der MACD betont aktuell die Risiken. Schließlich hat der Trendfolger gerade seine Signallinie von oben nach unten geschnitten. Für ein wenig Entspannung ist beim DAX® indes zumindest eine Rückeroberung der runden 13.000er-Marke nötig. Nur 34 Einzeltitel aus dem S&P 500® konnten den gestrigen Handelstag im Plus beenden. Insgesamt bleibt das Umfeld – dies- und jenseits des Atlantiks – herausfordernd.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.