Dax niedriger erwartet - BoE und SNB im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer Zinserhöhungen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten.

Am Mittwoch hatte der Dax 0,8 Prozent auf 12.767,15 Punkte zugelegt.

Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 75 Basispunkte stehen am Donnerstag weitere Entscheidungen an. Die britische Zentralbank wird den Leitzins voraussichtlich ungewöhnlich kräftig anheben. Börsianer rechnen mit einer Erhöhung des geldpolitischen Schlüsselsatzes um 0,75 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) entscheidet über eine mögliche Anpassung der Zinsen. Analysten gehen davon aus, dass die Währungshüter den Leitzins zumindest um 0,5 Prozentpunkte anheben, wenn nicht sogar um 0,75 Prozentpunkte. Gegen den globalen Trend hielt Japans Zentralbank an ihrer Niedrigzinspolitik fest.

Die drei Notenbank-Sitzungen drängen die anstehenden Konjunkturdaten in den Hintergrund. So wird das Barometer für das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone veröffentlicht. Experten rechnen mit einem Rückgang auf minus 26 Punkte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.767,15

Dax-Future

12.537,00

EuroStoxx50

3.491,87

EuroStoxx50-Future

3.423,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

Werbung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.183,78 -1,7 Prozent

Nasdaq

11.220,19 -1,8 Prozent

S&P 500

3.789,93 -1,7 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.159,53 -0,6 Prozent

Shanghai

3.107,63 -0,3 Prozent

Hang Seng

18.097,58 -1,9 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)