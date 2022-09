DAX: Tag der Entscheidung

Marktteilnehmer zittern unmittelbar vor der nächsten FED-Zinssitzung heute Abend, entsprechend volatil präsentierte sich auch der deutsche Leitindex DAX am Dienstag. Dabei kämpft das Barometer weiterhin um die Unterstützungszone aus diesem Monat bei 12.600 Punkten.

Der DAX muss weiterhin um seine Unterstützung von 12.600 Punkten aus diesem Monat zittern, hierbei geht es um nichts weniger, als einen seit Anfang Juli bestehenden Aufwärtstrend. Sollte dieser nämlich gebrochen werden, würden unmittelbar die Jahrestiefs bei 12.390 Punkten ins Visier rücken.

Vor dem Hintergrund stark steigender Zinsen und überraschend hoher Schritte der Notenbanken könnte die nächste Erhöhung der US-Notenbank FED sogar 100 Basispunkte betragen und somit höher ausfallen, als zuvor erwartet wurde. Entsprechend lässt sich ein bullisches Szenario für den DAX unter diesen Umständen derzeit nicht ableiten.

Die Nachrichten werden heute überwiegend von US-Daten dominiert, in den frühen Morgenstunden hat die japanische Notenbank BoJ die Verbraucherpreise (Kernrate) per August veröffentlicht. In wenigen Minuten folgen Deutschlands Frühindikatoren für den Außenhandel (Exporte in nicht-EU-Staaten) per August, gefolgt von MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche der US-Amerikaner um 13:00 Uhr. Der FED-Zinsentscheid steht zu 20:00 Uhr an, eine halbe Stunde später findet die dazugehörige Pressekonferenz statt.