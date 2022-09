Die europäische Einheitswährung rutscht bereits vor dem US-Zinsentscheid vom Abend bis auf 0,9870 USD und damit an das bisherige Jahrestief vom 7. September zurück.

Moskauer Säbelrasseln sorgt für Unruhe

Die Bewegung startete am frühen Morgen und wurde durch die Teilmobilmachung durch Putin ausgelöst, vor dem US-Zinsentscheid am Abend flüchten alle in den Greenback...