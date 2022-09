Fed und Putin machen Anleger nervös - Gaspreise steigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs macht Anleger am Tag des US-Zinsentscheids zusätzlich nervös.

Die Ankündigung der ersten Teilmobilisierung Russlands seit dem zweiten Weltkrieg habe hohe Wellen an den Märkten geschlagen, da die Anleger eigentlich dachten, sich auf die Fed-Sitzung konzentrieren zu können, sagte Händler William Masters vom Broker Saxo Markets. "Der Schritt Russlands zeigt, dass der Konflikt noch lange nicht vorbei ist und die Anleger die anhaltende kurzfristige Volatilität in ihre Strategien einberechnen müssen." Dax und EuroStoxx50 traten am Nachmittag bei 12.682 beziehungsweise 3470 Punkten auf der Stelle. Auch an den US-Börsen trauten sich de Investoren nicht aus der Deckung.

Angesichts der unsicheren Lage griffen Investoren erneut beim Dollar zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, sprang auf ein neues 20-Jahres-Hoch von 110,79 Punkten. Dagegen verstärkte sich der Druck auf den Euro, der um bis zu 0,9 Prozent auf 0,9883 Dollar abrutschte. Bei der US-Zinsentscheidung am Abend (MESZ) rechneten Börsianer mit der Anhebung um 0,75 Prozentpunkte. Einzelne Investoren erwarten angesichts der weiter hohen Inflation sogar einen Mega-Zinsschritt von einem vollen Prozentpunkt. Ebenfalls gefragt waren die als sichere Häfen angesehenen Staatsanleihen. Im Gegenzug fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf bis zu 1,839 Prozent von zuvor 1,945 Prozent. Der Preis für die "Anti-Krisen-Währung" Gold kletterte um 0,7 Prozent auf 1675 Dollar pro Feinunze.

RUN AUF ÖL, GAS UND RÜSTUNGSWERTE

Die Ankündigung der Mobilmachung von rund 300.000 russischen Reservisten beendete unterdessen die Entspannung am europäischen Erdgas-Markt. Der europäische Future stieg um bis zu 8,4 Prozent auf 212,50 Euro je Megawattstunde. Öl der Sorte Brent kletterte um mehr als drei Prozent auf 93,50 Dollar pro Barrel.

Die erneut steigenden Energiepreise ließen Anleger zu Öl- und Gaswerten greifen. Der entsprechende Branchenindex zog mehr als zwei Prozent an. Die russische Teilmobilmachung sorgte europaweit für Auftrieb bei Rüstungswerten. Aktien von Rheinmetall und Hensoldt stiegen um rund zehn Prozent. Auch der italienische Konzern Leonardo, der französische Verteidigungs- und Technologiekonzern Thales, die schwedische SAAB und das größte britische Verteidigungsunternehmen BAE Systems stiegen zwischen vier und knapp sieben Prozent.

UNIPER STÜRZT AB

Im freien Fall befand sich dagegen die Aktie des taumelnden Gasimporteurs Uniper, dessen Verstaatlichung nun besiegelt ist. Die Anteilsscheine brachen in der Spitze um fast 39 Prozent auf 2,55 Euro ein. Den Uniper-Minderheitsaktionären drohe eine Zwangsabfindung von nur 1,70 Euro je Aktie, sagten die Analysten von JP Morgan. Der Bund plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro zum Preis von 1,70 Euro je Aktie, zudem übernimmt er alle Anteile von Fortum an Uniper zum selben Kurs. Aktionäre der finnischen Uniper-Mutter Fortum zeigten sich erfreut: die Titel stiegen in Helsinki um neun Prozent auf 13,17 Euro je Aktie.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Ralf Bode.)